În plus, 20% dintre angajații cu normă întreagă spun că AI a preluat deja o parte din sarcinile lor de muncă.

Sondajul a fost realizat de Ipsos în parteneriat cu Epoch AI — o organizație nonprofit de top axată pe cercetarea bazată pe date privind dezvoltarea și impactul inteligenței artificiale — și a inclus 2.000 de adulți din Statele Unite, întrebându-i cum și când folosesc AI, scrie CNBC.

Deși cercetarea arată că AI a înlocuit unele sarcini la locul de muncă, 15% dintre angajații full-time au spus că au început să îndeplinească noi sarcini pe care nu le-ar fi făcut fără aceste servicii.

Caroline Falkman Olsson, care a condus cercetarea pentru Epoch AI, a spus că rezultatele confirmă ipotezele generale despre impactul tot mai mare al AI în muncă. Ea a subliniat însă că este nevoie de analize mai detaliate pentru a înțelege exact ce tipuri de sarcini sunt afectate.

„Când ne uităm la utilizarea reală a AI, vedem efecte atât de augmentare, cât și de automatizare”, a spus Olsson, adăugând că trebuie înțeles mai bine cum se schimbă efectiv munca oamenilor.

Ipsos, partenerul de sondaj, a realizat cercetarea în perioada 3–5 martie prin platforma sa online.

Cum folosesc americanii AI

Dintre adulții care au folosit AI în ultima săptămână:

Aproape 50% au folosit AI între 2 și 5 zile pe săptămână

62,5% au făcut doar 1–2 sarcini rapide în ziua de utilizare maximă

Doar ~6% au folosit AI intensiv

Nicholas Miailhe, expert în politici AI la Global Partnership on Artificial Intelligence, a spus că rezultatele ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru lucrători și guverne. El a afirmat că faptul că 1 din 5 angajați spune că AI înlocuiește deja părți din jobul lor sugerează o restructurare a pieței muncii care are loc în timp real.

Sondajul arată și o altă tendință importantă: 50% dintre utilizatorii de AI pentru muncă folosesc conturi personale sau versiuni gratuite și doar o parte mică folosesc instrumente plătite de angajatori

Printre cele mai comune utilizări:

80% – căutare de informații sau recomandări

59% – scriere sau editare de texte

53% – generare de idei

De asemenea, cele mai folosite instrumente sunt: ChatGPT – 31% dintre utilizatori, Google Gemini – 21% și Microsoft Copilot – 10,5%



