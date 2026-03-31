Aproape jumătate dintre respondenţi susţin că sunt copleşiţi şi abia reuşesc să îşi acopere cheltuielile de bază, 19,3% se descurcă, dar au fost nevoiţi să renunţe la micile plăceri sau la obiceiul de a pune bani deoparte, pentru economii, la final de lună, în timp ce doar 5,3% declară că au o situaţie stabilă şi nu simt o diferenţă majoră faţă de perioadele anterioare majorărilor de preţuri.

Ce au declarat respondenții

În acelaşi timp, 42,5% dintre cei chestionaţi sunt de părere că, în 2026, o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru a-şi asigura un trai decent. Acestora li se alătură 48,1% care adaugă, însă, o nuanţă: poate fi suficient, dar doar dacă veniturile sunt mai mari de 7.000 de lei net/lună, conform datelor centralizate de platforma eJobs.

O pondere mult mai mică (1,2%) cred că o singură sursă de venit este suficientă, iar 8,2% susţin că se pot descurca doar cu un salariu dacă sunt foarte chibzuiţi.

"În acest sens, aproape 35% dintre respondenţi nu doar că sunt dispuşi să îşi găsească o activitate suplimentară care să le aducă un venit în plus, ci sunt chiar interesaţi şi caută activ oferte, pentru alţi 18,9% acest demers fiind o prioritate maximă în momentul de faţă. 29,5% s-ar gândi serios la acest lucru dacă ar găsi ceva care să le placă, iar alţi 5% deja au o activitate suplimentară faţă de locul de muncă principal. Cei mai mulţi ar alege, în completarea jobului actual, o activitate flexibilă, care să permită alegerea programului şi a nivelului de încărcare, de tipul livrării rapide de mâncare sau ridesharing-ului", explică CEO-ul platformei de recrutare online, Bogdan Badea, în comunicat.

Potrivit sursei citate, doar 27% din totalul celor intervievaţi preferă o activitate stabilă şi cu un venit fix, în timp ce 52% îşi dau seama că o singură activitate şi un singur loc de muncă nu mai sunt suficiente şi preferă o combinaţie între un job cu venit fix şi o activitate flexibilă care să permită alegerea programului şi a nivelului de încărcare a acestuia.

Cât ar trebui să câștige din a doua sursă de venit

Cercetarea de specialitate relevă, totodată, faptul că suma de care ar avea nevoie un angajat român pentru a-şi suplimenta venitul lunar, astfel încât să dispară presiunea financiară şi să simtă că se "descurcă", ar fi cuprinsă, pentru jumătate dintre participanţii la sondaj, între 2.000 şi 3.000 de lei pe lună, adăugată la venitul pe care îl au deja.

De asemenea, 28% ar avea nevoie de un venit suplimentar cuprins între 1.000 şi 1.500 de lei pe lună, iar pentru 16% ar fi obligatorie o dublare a veniturilor actuale. În schimb, 7% spun că un minimum de 500 - 800 de lei pe lună ar fi suficient pentru a ţine pasul cu creşterile preţurilor.

Întrebaţi cât de pregătiţi ar fi în faţa unei eventuale cheltuieli majore şi neprevăzute care ar putea apărea într-un orizont imediat de timp, numai 6,7% spun că au un fond de siguranţă solid pe care s-ar putea baza într-o astfel de situaţie.

Peste o treime (34%) menţionează că au economii, dar insuficient de consistente, motiv pentru care s-ar epuiza rapid, în timp ce mai mult de jumătate se declară complet descoperiţi din acest punct de vedere: 26% ar fi nevoiţi să se împrumute, iar 33,3% nu au niciun fond de urgenţă şi nu ar şti la ce soluţie să recurgă.

Sondajul eJobs a fost realizat în luna februarie, pe un eşantion de 3.156 de respondenţi - candidaţi şi angajaţi de pe piaţa muncii.