"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să facă metroul? Metroul apărea și fără Ceaușescu!"

Interviurile Stirileprotv.ro
03-12-2025 | 18:02
×
Codul embed a fost copiat

Clipurile de pe rețelele sociale care îl glorifică pe Nicolae Ceaușescu și prezintă dictatura acestuia ca pe o perioadă de succes și bunăstare sunt niște „sofisme ordinare” care falsifică realitatea, avertizează scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu.

autor
Stirileprotv

“Cum e posibil să nu știe (n.r. - tinerii de azi) cine a fost Ceaușescu? Cum e posibil să spui "Pe vremea lui Ceaușescu s-a făcut metroul"? Ca și cum toți oamenii care au metrou în lume, toate capitalele care au metrou, au avut un Ceaușescu! E nevoie de un dictator? E nevoie de un un tip care are mâinile pline de sânge ca să-ți facă metrou? Metroul apărea și fără Ceaușescu!”, a spus Liiceanu, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte.

Liiceanu, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți intelectuali români contemporani, este cunoscut nu doar pentru activitatea sa filosofică și literară, ci și pentru implicarea sa civică din ultimii 35 de ani.

“A plătit datoriile". A făcut datorii! A împrumutat bani, care nu erau ai lui. Nu a plătit din banii lui (datoriile), ci din banii noștri. Cu banii ăia n-a făcut nimic. A dus de râpă tot ce-a pus ca întreprinderi, ca fabrici, pe picioare. Totul a fost un eșec economic. Deci România a ajuns să cunoască frigul și foamea pe banii împrumutați de Ceaușescu”, amintește cunoscutul filosof, în vârstă de 83 de ani.

„Într-o țară în care ne-am fi confruntat cu trecutul, așa ceva nu se putea întâmpla”

“Ca să poți gândi cu mintea ta și să nu fi păcălit de tiktok-uri și de alte cacealmale de genul ăsta, se presupune că ai un anumit grad de informare și de educație. Or, noi nu-l avem”, constată Liiceanu.

Citește și
Ilie Bolojan, Pro TV
Ilie Bolojan a anunțat că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat: ”Nu afectează educația sau sănătatea”

“Faptul că există în continuare Cenaclul Flacăra și că fiul celui care a spus că ‘Ceaușescu e pentru noi echivalentul Munților Carpați’... acest om care a făcut cea mai ordinară propagandă pentru un regim criminal, (faptul) că acel cenaclu care era marketingul politic al lui Ceaușescu e reînviat, îți arată că suntem tot acolo. Într-o țară în care ne-am fi confruntat cu trecutul, așa ceva nu se putea întâmpla”, conchide filosoful.

Două treimi dintre români cred că Nicolae Ceușescu a fost „un lider bun”

Un sondaj făcut public anul acesta de INSCOP relevă faptul că, la 35 de ani de la căderea comunismului, aproape două treimi dintre români (66,2%) cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun.

La întrebarea ”Din câte cunoaşteţi sau aţi auzit, Nicolae Ceauşescu a fost un lider bun sau un lider rău pentru România?”, 66,2% dintre cei chestionaţi au declarat că “a fost un lider bun”.

“Rezultatele cercetării indică o prăpastie imensă între realitate şi percepţia populaţiei României cu privire la regimul comunist, creionând tabloul unei societăţi aproape complet fragilizată în faţa războiului informaţional / hibrid / cognitiv care face deja ravagii în țara noastră” spunea atunci sociologul Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: dictatura, Nicolae Ceaușescu, gabriel liiceanu,

Dată publicare: 03-12-2025 18:02

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Ilie Bolojan a anunțat că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat: ”Nu afectează educația sau sănătatea”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ilie Bolojan a anunțat că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat: ”Nu afectează educația sau sănătatea”

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, că Guvernul pe care îl conduce intenționează să adopte un proiect de lege prin care să interzică cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele ”necontributive”.

 

”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
Interviurile Stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a explicat într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro de ce este nevoie ca impozitele pe proprietate în România să fie majorate de la 1 ianuarie 2026.  

Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre noua taxă auto, care va intra în vigoare anul viitor. De ce e controversată

Guvernul pregătește un nou sistem de impozitare a autovehiculelor, de anul viitor. Proprietarii mașinilor vechi vor plăti mai mult, iar cei care au vehicule noi vor beneficia de discounturi, anunță premierul Ilie Bolojan.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28