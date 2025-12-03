"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să facă metroul? Metroul apărea și fără Ceaușescu!"

Clipurile de pe rețelele sociale care îl glorifică pe Nicolae Ceaușescu și prezintă dictatura acestuia ca pe o perioadă de succes și bunăstare sunt niște „sofisme ordinare” care falsifică realitatea, avertizează scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu.

“Cum e posibil să nu știe (n.r. - tinerii de azi) cine a fost Ceaușescu? Cum e posibil să spui "Pe vremea lui Ceaușescu s-a făcut metroul"? Ca și cum toți oamenii care au metrou în lume, toate capitalele care au metrou, au avut un Ceaușescu! E nevoie de un dictator? E nevoie de un un tip care are mâinile pline de sânge ca să-ți facă metrou? Metroul apărea și fără Ceaușescu!”, a spus Liiceanu, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte.

Liiceanu, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți intelectuali români contemporani, este cunoscut nu doar pentru activitatea sa filosofică și literară, ci și pentru implicarea sa civică din ultimii 35 de ani.

“A plătit datoriile". A făcut datorii! A împrumutat bani, care nu erau ai lui. Nu a plătit din banii lui (datoriile), ci din banii noștri. Cu banii ăia n-a făcut nimic. A dus de râpă tot ce-a pus ca întreprinderi, ca fabrici, pe picioare. Totul a fost un eșec economic. Deci România a ajuns să cunoască frigul și foamea pe banii împrumutați de Ceaușescu”, amintește cunoscutul filosof, în vârstă de 83 de ani.

„Într-o țară în care ne-am fi confruntat cu trecutul, așa ceva nu se putea întâmpla”

“Ca să poți gândi cu mintea ta și să nu fi păcălit de tiktok-uri și de alte cacealmale de genul ăsta, se presupune că ai un anumit grad de informare și de educație. Or, noi nu-l avem”, constată Liiceanu.

“Faptul că există în continuare Cenaclul Flacăra și că fiul celui care a spus că ‘Ceaușescu e pentru noi echivalentul Munților Carpați’... acest om care a făcut cea mai ordinară propagandă pentru un regim criminal, (faptul) că acel cenaclu care era marketingul politic al lui Ceaușescu e reînviat, îți arată că suntem tot acolo. Într-o țară în care ne-am fi confruntat cu trecutul, așa ceva nu se putea întâmpla”, conchide filosoful.

Două treimi dintre români cred că Nicolae Ceușescu a fost „un lider bun”

Un sondaj făcut public anul acesta de INSCOP relevă faptul că, la 35 de ani de la căderea comunismului, aproape două treimi dintre români (66,2%) cred că Nicolae Ceaușescu a fost un lider bun.

La întrebarea ”Din câte cunoaşteţi sau aţi auzit, Nicolae Ceauşescu a fost un lider bun sau un lider rău pentru România?”, 66,2% dintre cei chestionaţi au declarat că “a fost un lider bun”.

“Rezultatele cercetării indică o prăpastie imensă între realitate şi percepţia populaţiei României cu privire la regimul comunist, creionând tabloul unei societăţi aproape complet fragilizată în faţa războiului informaţional / hibrid / cognitiv care face deja ravagii în țara noastră” spunea atunci sociologul Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













