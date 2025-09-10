Metroul din Cluj, în impas: săpăturile au scos la iveală o formațiune de rocă dură. Geologii contrazic explicațiile primăriei

Stiri actuale
10-09-2025 | 17:36
Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul săpăturilor s-a găsit o rocă vulcanică, greu de pătruns.

autor
Doina Plăcintă

Iar miercuri reprezentanții primăriei au transmis că ar fi un anume tip de calcar de o duritate mare. Geologii au însă altă opinie.

Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că în timpul săpăturilor, muncitorii au dat peste o rocă vulcanică, la aproximativ 22 de metri în subteran.

Doina Plăcintă, corespondent ȘtirileProTV: ”Suntem în zona puțului de lansare a mașinăriilor de mare tonaj care vor săpa tunelurile magistralei. În aceste momente, muncitorii lucrează la construcţia pereților mulați. Astăzi, reprezentanții primăriei au revenit cu o informare în care au anunțat, ca întregul proces este îngreunat din cauza unei formațiuni de calcar silicifiat, posibil rezultată din activitatea vulcanică”.

Specialiștii susțin însă că în zonă, formațiunile sunt de o duritate mult mai redusă.

Nicolae Har, departamentul de geologie al Universității „Babeș-Bolyai”: ”Este pe poziția a 3-a ca și duritate în scară de la 1 la 10, deci este o rocă cu duritate scăzută. Activitatea vulcanică nu a existat în zona Clujului, decât în arealele învecinate bazinului Transilvaniei”.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructura: „Nu trebuiau să știe asta de la studiul geotehnic? Să vedem dacă avem sare, dacă avem argilă, granit, calcar, să vedem ce avem acolo, în ce proporții şi unde”.

Proiectul metroului din Cluj a pierdut finanțarea prin PNRR, iar acum se caută alte surse.

Ionuț Săvoiu, secretar de stat ministerul transporturilor: "Discuțiile sunt foarte avansate, sunt în derulare și speram ca în 2 luni să se concluzioneze cu preluarea acestui proiect în programul transport. Finanțarea prin PNRR era de 1 miliard 480 de milioane de lei. Suma importantă trebuie identificată în bugetul de stat, Guvernul României și-a asumat acest lucru”.

Autoritățile locale au mai transmis că aşteaptă finalizarea raportului geologilor. Valoarea totală a metroului ajunge la 2,7 miliarde de euro.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, metrou, roca,

Dată publicare: 10-09-2025 17:18

