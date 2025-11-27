Două mari magistrale de metrou „despre care nu s-a vorbit până acum” ar putea fi construite. Planul celor de la Transporturi

27-11-2025 | 15:59
Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, a anunțat că instituția analizează două noi magistrale de metrou menite să conecteze zone dens populate.

Una dintre opțiuni prevede extinderea magistralei M5, iar cealaltă propune o nouă linie de metrou care să conecteze Crângași de Dristor 2, potrivit Profit.ro.

„În ședințele noastre cu Metrorexul, pe lângă extinderile de rețea - cea dinspre Militari spre șoseaua de centură, cea de la Străulești spre Mogoșoaia, de la Pipera spre centura de nord și deja cunoscuta extensie M 12 spre sud, spre Berceni - mai avem două mari magistrale despre care nu s-a vorbit până acum, dar sunt de mare perspectivă: continuarea lui M5, pe care o știm, prin centrul Bucureștiului, dar diametrala Bragadiru-Voluntari, care ar trebui să treacă prin centrul Capitalei - ar trebui să fie un vector foarte mare de conectivitate, pentru că conectează foarte mari bazine de populație. Iarăși cu perspective foarte serioase de transport este închiderea inelului central de metrou de la Crângași la Dristor 2 cu o nouă magistrală”, a afirmat directorul în cadrul Ministerului Transporturilor.

El a precizat că Ministerul intenționează să demareze studiile de prefezabilitate și fezabilitate pentru ambele proiecte.

„Bucureștiul, din punct de vedere funcțional, și-a depășit limitele. Nu mai vorbim despre orașul strict în limitele UAT-ului. În acest context, A0 este un proiect absolut minunat. Ramura sudică este deja funcțională între A1 și A2 și a preluat aproape 40% din traficul greu de pe șoseaua de centură. Ne așteptăm la același lucru și pe ramura nordică, cu termen 2026”, a explicat Dobre, pentru sursa citată.

Tram-train și tren metropolitan

Radialul 5 este considerat strategic, ar urma să lege terminalul 2 al aeroportului Henri Coandă”, anunță Dobre. 

„Pe prima bandă vizăm trafic electric sau autobuze articulate. Vrem și elemente de mediu, spațiu verde central, dar și continuarea transportului public de mare capacitate sub formă de tramvaie. Conceptul de tram-train, care funcționează excelent în Europa, poate funcționa și aici. Proiectele includ parcări park&ride la intrările în București, conectare cu rețeaua de metrou, posibilitatea ca pasagerii să intre în oraș fără a accesa rețeaua rutieră urbană”, spune Dobre.

„Trenul metropolitan nu este o invenție a noastră. Funcționează foarte bine în Europa. Este un vector de mobilitate și de navetism cu capacitate mare și frecvențe ridicate. La București, imagini ne arată prima interconectare directă tren–metrou, unde „lipsește doar peronul”, pe care ministerul îl are în plan. Trenul București–Aeroport este deja un prim semnal al direcției bune. Legătura București–Mogoșoaia se face în 10 minute, în timp ce pe rutier abia avansezi câteva sute de metri în timpul acesta.”

Sursa: profit.ro

Dată publicare: 27-11-2025 15:59

O pană de curent a afectat joi dimineața unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuințe începând de la ora 05:38 GMT.

