Locul de muncă, una dintre cele mai mari surse de stres. 65% dintre români nu se simt împliniți profesional

Stiri Sociale
10-10-2025 | 19:33
Reacție naturală a organismului în situații dificile sau solicitante, stresul face parte din viața noastră de zi cu zi. În doze mici, poate fi util, însă de multe ori ajunge să ne copleșească și să ne afecteze sănătatea.

Liliana Curea

De Ziua Mondială a Sănătății Mintale, specialiștii ne învață cum să-l gestionăm, pentru că de eliminat este foarte greu. Deși tot mai mulți români vorbesc despre sănătate mintală, sunt încă puțini cei care au și curaj să ceară ajutor.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, la nivel mondial, depresia afectează 322 de milioane de persoane. La noi, aproximativ 5% din populație suferă de o formă de tulburare depresivă. Iar statisticile sunt în creștere.

Locul de muncă, una dintre cele mai mari surse de stres

Stresul de la locul de muncă, problemele financiare sau grijile legate de copii sunt cauzele principale. Un studiu recent arată că aproape două treimi dintre români (65%) nu se simt împliniți profesional, iar 60% dintre angajați susțin că iau măsuri antistres la birou.

Principalele surse de stres la locul de muncă sunt volumul mare de muncă (64%), preluarea excesivă de responsabilități (50%), stagnarea salariului (45%) și interacțiunea cu clienți dificili (34%).

canicula
Vremea azi, 11 august. Stres termic accentuat în cea mai mare parte din țară. Zona unde se vor înregistra maxim 25 de grade

În astfel de situații apare sindromul de burnout, cele mai afectate fiind femeile: 71% față de 62% în cazul bărbaților.

Corespondent Știrile PRO TV: „Fiecare dintre noi își poate măsura nivelul de stres, anxietate sau de burnout printr-un test simplu. Eu am încercat cu unul de pe site-ul unei clinici de psihiatrie. Am răspuns unor întrebări precum: cât de des vă simțiți obosit? Cât de des vă simțiți epuizat emoțional? Vă simțiți uzat la finalul zilei de muncă sau aveți suficientă energie pentru prieteni în timpul liber? Scorul sub 50 de puncte îmi arată că am risc scăzut de burnout.”

Lipsa de timp pentru sine, o problemă tot mai des întâlnită

Ritmul alert al vieții ne împinge adesea să uităm de propriile nevoi.

Prof. univ. dr. Luiza Spiru, medic primar geriatrie și gerontologie: „Sănătatea mintală este condiția esențială pentru longevitate. Cu cât suntem mai bine cu noi înșine, cu cât echilibrul interior există, totul depinde de noi și de modul în care ne autoeducăm și ne cunoaștem. Lipsa de timp acordat nouă înșine este cea mai mare problemă în autocunoaștere.”

Pe lângă dietă sănătoasă, sport și un somn odihnitor, specialiștii ne recomandă mici trucuri pentru a diminua stresul, o cauză principală a problemelor de sănătate.

Dr. Gabriella Bondoc, medic primar psihiatrie: „Avem nevoie de activități plăcute în fiecare zi, mai mici sau mai mari, de aprecieri asupra felului în care ne crește performanța măcar pentru anumite subiecte, pentru a putea să avem o rezistență mai mare la stres. Poate să fie util să vă imaginați un viitor în care ieșirea din stres să fie posibilă. Avem nevoie să integrăm tehnicile de relaxare.”

Deși datele recente arată că aproape jumătate dintre români declară că se confruntă cu probleme emoționale sau psihosociale, precum anxietatea sau depresia, doar 19% apelează la ajutor profesional.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Persoanele de peste 70 de ani, dornice să se angajeze

Dată publicare: 10-10-2025 19:32

