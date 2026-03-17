Primele grupuri vor ateriza în luna iunie, chiar pe noul terminal inaugurat astăzi la Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Lucrările de modernizare vor crește semnificativ capacitatea de procesare și vor deschide drumul către noi rute aeriene.

Charterul săptămânal va aduce 180 de turiști polonezi direct pe Aeroportul din Constanța.

Laura Duțu – manager agenție de turism: „Plecările vor începe din luna iunie și se vor ține pe perioada întregii veri până în septembrie. În ultimii 20-30 de ani n-au mai fost polonezi pe litoralul românesc."

Iar aceștia nu ar fi singurii interesați de plajele din România.

Andreea Petrișor – CEO agenție de turism: „În Germania, Marea Britanie, sunt turiști care preferă pe lângă destinațiile de sun and beach, litoral și destinații balneo, de turism medical."

Venirea noilor grupuri de turiști a fost accelerată și de modernizarea aeroportului Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Cristian Bărhălescu – președintele ANAT Sud-Est: „Suntem convinși că va fi un start pentru celelalte chartere, celelalte destinații de asemenea Cehia sau țările nordice, vor fi chartere și companii care vor fi interesate.”

Hakki Guntay – manager companie aeriană: „Este un hub important pentru transport între Asia și Europa. Plus, conectăm Constanța cu 130 de țări, cu acest nou terminal."

Bogdan Artagea – directorul Aeroportului Mihail Kogălniceanu din Constanța: „Din 9 septembrie pentru cursa de Roma. Încercăm să mărim numărul de frecvențe cât și numărul de noi destinații, încercăm un Milano până la sfârșitul anului."

Aeroportul din Constanța, modernizat în total cu 100 de milioane de euro, are acum facilități de self check-in, echipamente de securitate de ultimă generație și zone de confort.

Corespondent PROTV: „În noul terminal s-au investit aproape 60 de milioane de euro. Dacă înainte se procesau 250 de pasageri pe oră, noile modernizări permit un flux mai mare de până la 600 de pasageri pe oră și timpi de așteptare mai mici."

Vara aceasta de aici vor zbura și chartere spre Egipt și Turcia.