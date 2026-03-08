Corespondent Știrile PRO TV: „Vremea este surprinzător de plăcută pentru acest început de primăvară. Sunt 12 grade acum, dar temperatura resimțită este cu două-trei grade mai mică. Cei care își petrec weekendul spun că liniștea mării și aerul curat sunt cadoul perfect pentru începutul primăverii. Aici, pe faleza Cazinoului din Constanța, sunt zeci de turiști care se plimbă, fac fotografii sau pur și simplu se opresc pentru câteva momente să privească marea. Sunt multe terase și restaurante deschise. Încurajați de vreme, mulți hotelieri au deschis unitățile de cazare. Un weekend la mare în această perioadă costă, într-un hotel de 4 stele din Mamaia, 750 de lei de persoană pentru două nopți, cu mic dejun inclus. Accesul la spa se plătește separat și poate să ajungă la două sau chiar trei sute de lei de persoană, în funcție de serviciile alese. Același confort, dar în Eforie, costă cu aproximativ 100 de lei mai puțin. Acolo, un sejur de două nopți, cu mic dejun inclus, este între 400 și 450 de lei pentru un turist. Astăzi, cele mai multe restaurante au pregătit seri speciale pentru doamnele și domnișoarele care vor să petreacă ziua de 8 martie la malul mării.”