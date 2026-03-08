„Deţinătorii de structuri turistice de pe Litoral au decis să respecte legea şi să deschidă sezonul estival la 1 mai. Din păcate, cadrul normativ actual face imposibilă deschiderea în condiţii legale a tuturor unităţilor din staţiuni. Comitetul Director al FPTR afirmă cu fermitate că actualul cadru normativ nu permite obţinerea, în timp util, de la autorităţile centrale şi locale competente, a tuturor certificatelor de clasificare, autorizaţiilor şi avizelor necesare”, transmite Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), într-un comunicat de presă, duminică.

Potrivit sursei citate, de mai mulţi ani, autoritatea publică centrală pentru turism refuză, din diferite motive, să modifice şi să completeze legislaţia în domeniu, menţinând reglementări ambigue şi, în unele cazuri, contradictorii.

„În aceste condiţii, membrii FPTR şi o mare parte a altor unităţi de pe litoral au decis să deschidă sezonul estival la 1 mai şi să îşi asume riscul de a suporta controale şi amenzi pentru faptul că, din motive obiective, nu reuşesc să obţină toate documentele necesare în timp util. Nu putem să nu remarcăm că, prin această «pasivitate» a autorităţilor centrale şi locale, afirmaţiile unui coleg, specialist incontestabil în turism, care, de altfel, şi-a dat demisia de onoare din Guvern, devin din nou de actualitate. Prin menţinerea actelor normative ambigue şi contradictorii se ajunge la situaţia în care «şpaga de supravieţuire» devine, în percepţia operatorilor economici, singura soluţie pentru continuarea activităţii. Această realitate nu este teoretică, ci are consecinţe concrete în practică”, a susţinut FPTR.

De asemenea, FPTR a transmis că un exemplu concret de neimplicare a conducerii ministerului în promovarea unor modificări legislative adaptate realităţilor din turism îl reprezintă situaţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

„Deşi legea a fost modificată, aceste intervenţii legislative nu au avut în vedere nevoile specifice ale turismului, în special în ceea ce priveşte amplasarea beach barurilor pe litoral. Modificările au vizat exclusiv construcţiile provizorii de pe plaje, cu suprafaţa de până la 12 mp, care beneficiază în prezent de un regim simplificat. În schimb, beach barurile, a căror dimensiune este, în mod obişnuit, cuprinsă între 30 şi 45 mp, sunt supuse aceleiaşi proceduri birocratice aplicabile unei construcţii permanente, fără a se ţine cont de caracterul sezonier şi temporar al acestora. Rezultatul este previzibil şi se repetă în fiecare sezon estival: întârzieri în obţinerea certificatelor de clasificare, blocaje administrative şi crearea unui climat care lasă loc de interpetări subiective”, se mai arată în comunicat.

Patronatele din turism precizează că a fost semnat un protocol pentru deschiderea sezonului estival din acest an.

„Pentru a rezolva, în timp util, o parte din neajunsurile semnalate, la iniţiativa FPTR, cu acordul domnului Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, şi cu implicarea domnului Laurenţiu Viorel Gîdei, secretar de stat, s-a încheiat, la data de 11.02.2026, sub nr. 900, un protocol de colaborare MEDAT - FPTR pentru deschiderea sezonului estival 2026, la data de 1 mai 2026. În baza protocolului, pentru prima dată în ultimii 10 ani, ar trebui să se implice direct în deschiderea sezonului estival specialişti din minister şi autorităţile locale din judeţul Constanţa, inclusiv cele cu funcţiuni de control. Cu toate acestea, întâlnirea din data de 18.02.2026, convocată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa şi programată la Sala Remus Opreanu, a fost anulată pe motiv de ninsoare abundentă, deşi în municipiul Constanţa şi între staţiuni circulaţia s-a desfăşurat normal, în condiţii de iarnă-ninsoare abundentă. (...) Nici până astăzi, conducerea Judeţului Constanţa nu a reprogramat întâlnirea. Au trecut deja 17 zile fără stabilirea unei noi date. În aceste condiţii, dialogul instituţional pare, cel puţin în acest caz, «sezonier»”, se arată în comunicat.

Operatorii economici din turism precizează că nu solicită privilegii şi nu cer derogări fictive sau arbitrare, solicită un cadru legislativ coerent, predictibil şi adaptat realităţii sezoniere a Litoralului.