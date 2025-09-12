Lefurile românilor scad în timp ce prețurile cresc la niveluri record. Domeniul în care salariul net depășește 12.000 lei

În timp ce inflația a ajuns la un nivel record, salariile din România nu au reușit să țină pasul cu scumpirile, ba chiar în unele domenii au scăzut.

autor
Florentina Bălășoiu

În luna iulie, câștigul salarial mediu net a înregistrat o ușoară scădere față de luna precedentă, conform datelor Institutului Național de Statistică.

În luna iulie, câștigul salarial mediu net a fost de 5.517 de lei, cu 22 de lei mai puțin față de luna iunie, dar în creștere cu cinci procente față de aceeași perioadă a anului trecut. De precizat că este vorba despre o medie aritmetică și că diferențele pot fi destul de mari între județe, ramuri economice și angajați.

Majorarea este însă sub rata anuală a inflației, care a urcat puternic în ultimele luni.

S-au bucurat de bani mai mulți angajații care lucrează în extracția petrolului și gazelor naturale, fabricarea hârtiei sau transporturi aeriene. Au fost și scăderi salariale în domeniile care țin de editare, fabricarea calculatoarelor sau fabricarea de mașini.

Radu Mihaiu
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE. Mihaiu: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”

Peste 12.000 lei net în extracția petrolului, circa 3.300 lei în textile

Și în sectorul bugetar sunt lefuri mai mici. De exemplu, învățătorii și profesorii au pierdut în jur de 5 procente, ca urmare a reducerii sumelor care reprezintă plata cu ora în perioada vacanței.

Angajații din extracția petrolului brut și a gazelor naturale au cele mai mari câștiguri salariale medii nete, în jur de 12.000 de lei. Salarii medii de peste 10.000 de lei primesc și angajații din IT sau cei care lucrează în transportul aerian.

La polul opus, cele mai mici câștiguri sunt pentru cei care lucrează în industria ospitalității, hoteluri și restaurante - în jur de 3.300 de lei, dar și cei care lucrează în fabrici de îmbrăcăminte. 

De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

