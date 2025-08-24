APMA trage un semnal de alarmă după propunerea creșterii plafonului CASS. Poate afecta grav cabinetele și pacienții

Stiri Sanatate
24-08-2025 | 20:06
cabinet medical

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) avertizează că propunerea de creștere a plafonului CASS de la 60 la 90 de salarii minime poate destabiliza financiar cabinetele medicale și limita accesul pacienților la servicii esențiale.

autor
Sabrina Saghin

Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) îşi exprimă, într-un comunicat transmis duminică AGERPRES, „profunda îngrijorare faţă de propunerea de majorare a plafonului de contribuţie la CASS de la 60 la 90 de salarii minime brute pe economie", adăugând că această măsură, coroboraă cu alte modificări fiscale, riscă să afecteze grav stabilitatea financiară a cabinetelor medicale.

„APMA (Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator) îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de propunerea de majorare a plafonului de contribuţie la CASS (Contribuţia la Asigurările Sociale de Sănătate) de la 60 la 90 de salarii minime brute pe economie. Această măsură, coroborată cu alte modificări fiscale, riscă să afecteze grav stabilitatea financiară a cabinetelor medicale şi accesul pacienţilor la servicii esenţiale de sănătate", se afirmă în comunicatul menţionat.

Potrivit sursei citate, ambulatoriul de specialitate, alături de medicina de familie, rezolvă peste 75-80% din patologiile curente şi degrevează spitalele publice, deja suprasolicitate, însă acest segment este deja cronic subfinanţat, iar „o creştere suplimentară a poverii fiscale riscă să destabilizeze activitatea medicală prespitalicească".

Totodată, în comunicat se arată că noua propunere de majorare a plafonului CASS vine la mai puţin de doi ani de la implementarea precedentă şi se adaugă altor măsuri fiscale care vor greva activitatea acestor cabinete medicale: majorarea capitalului social al SRL-urilor la 8.000 lei; creşterea impozitului pe dividende la 16% (din 1 ianuarie 2026); reducerea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 euro; creşterea cotei de TVA.

sudan
Cea mai gravă epidemie de holeră din ultimii ani, în Sudan. Într-o săptămână, s-au înregistrat peste 40 de decese

„Medicii nu îşi pot ajusta tarifele, întrucât acestea sunt stabilite prin contract-cadru cu CNAS, pe baza valorii punctului. În acest context, presiunea fiscală suplimentară se traduce în dezechilibre financiare care pot afecta direct furnizarea serviciilor medicale. Având în vedere aceste consecinţe, APMA solicită menţinerea plafonului actual de 60 de salarii minime brute pentru calculul CASS, aplicabil furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate şi din sistemul public.Ne exprimăm dezamăgirea că o măsură cu impact atât de mare a fost propusă fără consultarea organizaţiilor profesionale reprezentative", se subliniază în comunicat.

De asemenea, APMA transmite că un parteneriat real între autorităţi şi profesioniştii din sănătate este singura cale pentru a construi un cadru fiscal echitabil şi predictibil, iar Asociaţia rămâne deschisă dialogului şi propunerii de soluţii care să asigure atât sustenabilitatea financiară a furnizorilor, cât şi accesul pacienţilor la servicii medicale de calitate.

Ministerul Finanţelor a propus, prin al doilea pachet de măsuri pentru redresarea bugetară, majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate în plată, la 90 de salarii minime brute pe ţară pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Sursa: Agerpres

