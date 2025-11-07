Jandarmii Grupării Mobile din Bacău, exemplu de solidaritate. Au donat sânge pentru a salva vieți și a sprijini comunitatea

Jandarmii Grupării Mobile din Bacău au donat sânge și nu este pentru prima oară când militarii merg la Centrul de Transfuzii de la Spitalul Județean.

Pentru că în sălile de operații este mare nevoie de sânge, 20 de jandarmi ai Grupării Mobile din Bacău au mers să doneze. Nu este pentru prima oară când fac asta și o fac din convingere, din convingerea că un gest mic poate oricând salva o viață.

Plutonier adjutant-șef Paul Ghineț: „Donez sânge de peste 20 de ani și o fac din convingerea că fiecare picătură poate însemna viață pentru cineva. Este un gest simplu, dar care are o putere uriașă. Mă bucur să văd tot mai mulți colegi care aleg să se implice și să ducă mai departe acest spirit al solidarității.”

Sergent-major Gabriela Gafița: „Este prima mea donare și am făcut acest pas încurajată de colegii mei, care donează de mulți ani. Am înțeles că printr-un gest atât de mic pot ajuta oameni aflați în momente grele. Mă simt mândră că pot contribui și eu la salvarea unei vieți.”

Sergent-major Ramona Tael: „Pentru mine, această primă donare a fost o experiență emoționantă. Am fost inspirată de colegii mei care donează constant și am realizat cât de important este să fim alături de cei care au nevoie. Voi continua să donez ori de câte ori pot, este un dar care se întoarce în bine.”

Aceasta a fost una dintre misiunile în care toți militarii s-au oferit bucuroși voluntar. Au fost de față în multe momente grele pentru comunitate și, din aceste experiențe, au înțeles cât de important este ca medicii să își poată face treaba.

Cu toții spun că este posibil ca de acest gest al lor să beneficieze un cunoscut sau poate cineva din familie. Sunt conștienți că, în sala de operație, fiecare secundă este importantă și fiecare mililitru de sânge poate face diferența între viață și moarte.

Plutonier adjutant-șef Merlușcă Ioan Sorin: „Purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău – Gruparea de Jandarmi Mobilă Alexandru cel Bun Bacău s-a alăturat și în acest an campaniei umanitare Donează sânge, salvează o viață, derulată de Patriarhia Română împreună cu Jandarmeria Română. Pentru noi, donarea de sânge nu este doar o acțiune umanitară, ci un gest prin care arătăm grijă și solidaritate față de cei din jur. E modul nostru să spunem că binele se face împreună, cu suflet și responsabilitate.”

Chiar și militarii care au fost la prima experiență spun că vor fi alături de Centrul de Transfuzii și în viitor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













