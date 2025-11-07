Jandarmii Grupării Mobile din Bacău, exemplu de solidaritate. Au donat sânge pentru a salva vieți și a sprijini comunitatea

Stiri Sociale
07-11-2025 | 16:01
×
Codul embed a fost copiat

Jandarmii Grupării Mobile din Bacău au donat sânge și nu este pentru prima oară când militarii merg la Centrul de Transfuzii de la Spitalul Județean.

autor
Daniel Moldovan

Pentru că în sălile de operații este mare nevoie de sânge, 20 de jandarmi ai Grupării Mobile din Bacău au mers să doneze. Nu este pentru prima oară când fac asta și o fac din convingere, din convingerea că un gest mic poate oricând salva o viață.

Plutonier adjutant-șef Paul Ghineț: „Donez sânge de peste 20 de ani și o fac din convingerea că fiecare picătură poate însemna viață pentru cineva. Este un gest simplu, dar care are o putere uriașă. Mă bucur să văd tot mai mulți colegi care aleg să se implice și să ducă mai departe acest spirit al solidarității.”

Sergent-major Gabriela Gafița: „Este prima mea donare și am făcut acest pas încurajată de colegii mei, care donează de mulți ani. Am înțeles că printr-un gest atât de mic pot ajuta oameni aflați în momente grele. Mă simt mândră că pot contribui și eu la salvarea unei vieți.”

Sergent-major Ramona Tael: „Pentru mine, această primă donare a fost o experiență emoționantă. Am fost inspirată de colegii mei care donează constant și am realizat cât de important este să fim alături de cei care au nevoie. Voi continua să donez ori de câte ori pot, este un dar care se întoarce în bine.”

Citește și
politie
Un bărbat a fost prins în zona gării Constanța cu obiecte periculoase, inclusiv un dispozitiv cu electroșocuri și un pistol

Aceasta a fost una dintre misiunile în care toți militarii s-au oferit bucuroși voluntar. Au fost de față în multe momente grele pentru comunitate și, din aceste experiențe, au înțeles cât de important este ca medicii să își poată face treaba.

Cu toții spun că este posibil ca de acest gest al lor să beneficieze un cunoscut sau poate cineva din familie. Sunt conștienți că, în sala de operație, fiecare secundă este importantă și fiecare mililitru de sânge poate face diferența între viață și moarte.

Plutonier adjutant-șef Merlușcă Ioan Sorin: „Purtătorul de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobile Bacău – Gruparea de Jandarmi Mobilă Alexandru cel Bun Bacău s-a alăturat și în acest an campaniei umanitare Donează sânge, salvează o viață, derulată de Patriarhia Română împreună cu Jandarmeria Română. Pentru noi, donarea de sânge nu este doar o acțiune umanitară, ci un gest prin care arătăm grijă și solidaritate față de cei din jur. E modul nostru să spunem că binele se face împreună, cu suflet și responsabilitate.”

Chiar și militarii care au fost la prima experiență spun că vor fi alături de Centrul de Transfuzii și în viitor.

Razie în Bacău. Trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce furau combustibil

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, jandarmi, donare de sange,

Dată publicare: 07-11-2025 15:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Descinderi de amploare în Dâmbovița. Mai multe persoane sunt suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri
Stiri actuale
Descinderi de amploare în Dâmbovița. Mai multe persoane sunt suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri

Sunt razii de amploare în Dâmbovița. Zeci de comisari ai Gărzii de Mediu, însoțiți de sute de polițiști și jandarmi, au descins în mai multe localități, în gospodăriile unor persoane suspectate că vând și incendiază ilegal deșeuri. 

Un bărbat a fost prins în zona gării Constanța cu obiecte periculoase, inclusiv un dispozitiv cu electroșocuri și un pistol
Stiri actuale
Un bărbat a fost prins în zona gării Constanța cu obiecte periculoase, inclusiv un dispozitiv cu electroșocuri și un pistol

Un bărbat a fost depistat de jandarmi, în zona gării din Constanţa, având asupra sa mai multe obiecte periculoase, printre care un dispozitiv cu electroşocuri şi un pistol tip airsoft, a informat, joi, Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) „Tomis".

Tânăr care avea la el un cuţit de 25 de centimetri, prins de jandarmi în Gara Drobeta-Turnu Severin. Ce le-a atras atenţia
Stiri actuale
Tânăr care avea la el un cuţit de 25 de centimetri, prins de jandarmi în Gara Drobeta-Turnu Severin. Ce le-a atras atenţia

Un tânăr de 26 de ani care avea la el un cuţit cu o lungime de 25 de centimetri a fost prins, marţi, de jandarmi în Gara din Drobeta-Turnu Severin. Aceştia au fost alertaţi de comportamentul bărbatului.

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT
Stiri Justitie
Unde a greșit Guvernul Bolojan în cazul reformei pensiilor magistraților. CCR a explicat de ce a respins-o - DOCUMENT

Guvernul Bolojan ar fi trebuit să ceară avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților după încheierea consultării interministeriale, pe 28 august, și nu pe 22 august, când proiectul era încă în consultare publică.

Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD
Stiri Politice
Grindeanu declară „ofensivă totală împotriva populismului”. Principalele idei din discursul singurului candidat la șefia PSD

Sorin Grindeanu, singurul candidat la șefia PSD și-a prezentat în discursul său de la tribuna Congresului vizunea sa pentru viitorul formațiunii și strategiei pe care ar trebui să o adopte.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Noiembrie 2025

47:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28