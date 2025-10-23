Un bărbat a fost prins în zona gării Constanța cu obiecte periculoase, inclusiv un dispozitiv cu electroșocuri și un pistol

Stiri actuale
23-10-2025 | 10:35
politie
protv.ro

Un bărbat a fost depistat de jandarmi, în zona gării din Constanţa, având asupra sa mai multe obiecte periculoase, printre care un dispozitiv cu electroşocuri şi un pistol tip airsoft, a informat, joi, Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) „Tomis".

autor
Sabrina Saghin

Conform sursei citate, miercuri seara, în timpul executării atribuţiilor de serviciu, un echipaj al GJM „Tomis" Constanţa a observat, în zona gării CFR din municipiul Constanţa, un bărbat care avea un comportament evaziv, încercând să evite contactul cu jandarmii.

Jandarmii au găsit asupra acestuia mai multe obiecte periculoase, interzise prin lege.

„Forţele de ordine au procedat la interceptarea şi legitimarea bărbatului, acesta prezentându-le jandarmilor mai multe obiecte pe care le avea asupra sa: un box, un spray cu substanţă iritant-lacrimogenă, un dispozitiv cu electroşocuri, un cuţit cu lama de aproximativ 11 centimetri şi lungimea totală de aproximativ 23 de centimetri şi un pistol de tip airsoft, cu încărcător cu bile de plastic", se arată în comunicatul transmis de Gruparea de Jandarmi Mobilă.

Bărbatul a fost condus la sediul GJM „Tomis" pentru întocmirea actelor de depistare şi constatare a unei posibile infracţiuni, fiind apoi predat poliţiştilor, împreună cu probele, în vederea continuării cercetărilor. 

Citește și
incubator spital
Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile

Sursa: Agerpres

Etichete: constanta, pistol,

Dată publicare: 23-10-2025 10:35

Articol recomandat de sport.ro
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Premieră! Casele de pariuri au schimbat favorita la titlu după ultima etapă din Superligă
Citește și...
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile
Stiri Sociale
Șeful secției de ginecologie de la Spitalul Județean Constanța era acționar la „spitalul morții”. Funcțiile, incompatibile

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit. 

Primarul suspendat al Mangaliei a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă
Stiri Justitie
Primarul suspendat al Mangaliei a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, a fost plasat în arest la domiciliu de către Tribunalul Constanţa, dar decizia magistraţilor nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.  

Recomandări
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE
Stiri actuale
Alegeri parțiale la Primăria Capitalei. Guvernul va aproba data şi calendarul scrutinului. DOCUMENTE

Guvernul urmează să aprobe o hotărâre privind organizarea pe 7 decembrie a alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în unele circumscripţii electorale.

 

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Stiri actuale
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”
Stiri externe
Cine sunt „băieţii răi” care ar putea deraia summitul UE de joi. Patru lideri europeni sunt „suspecţii de serviciu”

Ca de obicei, summitul UE de joi seamănă mai degrabă cu unul al dezbinării. Doar că, de data aceasta, nu doar „suspecţii de serviciu” ameninţă să blocheze maşinăria bruxelleză, de la banii pentru Ucraina până la ţintele climatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Octombrie 2025

46:20

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28