Grădinițele de stat cu program săptămânal din România sunt prea puține și funcționează la capacitate maximă

Pe de altă parte, psihologii spun că, pe termen lung, separarea nu este ușoară pentru copii, iar comportamentul lor trebuie monitorizat cu atenție.

Una dintre puținele grădinițe cu program săptămânal din țară, funcționează în Lupeni. A fost deschisă înainte de Revoluție, iar toate cele 80 de locuri sunt ocupate permanent.

Marinela Neamțu, director Grădinița "Lumea Copiilor" Lupeni: ”Noi avem asistente medicale, cadre didactice, îngrijitoare, supraveghetori de noapte care suplinesc foarte bine și rolul părinților."

Majoritatea părinților nu au timp să stea cu copiii în timpul săptămânii, din cauza serviciului.

Părinte: ”Soția lucrează, eu sunt plecat mai mult afară... Da, nu are cu cine să rămână. E a doua fată, a treia fată care vine aici, totul e ok, frumos, profesorii foarte ok, ne place."

Și la Galați există o astfel de grădiniță, singura din județ.

Daniela Mateescu, director Grădinița cu Program Săptămânal nr. 49, Galați: ”Cei care ni se adresează în mod special sunt părinți care au un orar de lucru mai dificil, care lucrează de dimineață, de la ora cinci, până seara târziu, inclusiv ora 22."

Totuși, în ciuda îngrijirii de care se bucură, cei mici simt lipsa părinților și pot trece prin sentimente de abandon, anxietate sau izolare, spun psihologii. Când ajung acasă, cei mici trebuie înconjurați de multă dragoste și afecțiune.

Bianca Brândușa, psiholog: ”Nici pentru părinți nu cred că este cea mai ușoară decizie. Însă copilul are nevoie să crească în familie, cu iubire și afecțiune permanentă. Sentimentul de abandon este la fel de puternic cu abandonul într-o instituție.”

La nivel național, anual, 1000 de copiii sunt îngrijiți în cadrul unor grădinițe cu program săptămânal.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 18-02-2024 19:11