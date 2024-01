Un nou beneficiu extrasalarial pentru angajați. Companiile pot plăti creșa sau grădinița copiilor salariaților

Mulți tineri părinți speră la ajutorul de 1.500 de lei, scutit de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale, ori sănătate. Adevărul este însă că puține firme își vor permite să acorde acest beneficiu extrasalarial. Cheltuiala este mare, iar guvernanții au avut grijă să pună condiții restrictive.

Mădălina Hada are doi copii: un băiat de 7 ani și o fată de 3. Cea mică merge la o grădiniță care costă 2.200 de lei lunar. Părinții s-au bucurat enorm când au aflat că firma la care lucrează tatăl le va deconta o parte din sumă.

Mădălina Hada, mamă: „Este un ajutor real pentru noi această lege. Nu am prins loc la stat și am tot căutat grădinițe, și am ajuns în sistemul privat.”

Începând cu 1 ianuarie, firmele pot înregistra drept cheltuieli sociale banii plătiți pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie - grădinițe și creșe.

Ödön Szabó, inițiatorul legii: „Poate să beneficieze unul dintre părinți, ori tatăl, ori mama, plafonul maxim este 1.500 de lei.”

Angajatorii pot plăti direct la creșe și grădinițe sau le pot deconta părinților cheltuiala, cu condiția ca aceștia să-și înscrie copiii la o unitate care funcționează legal.

Cristina Murariu, coordonator grădiniță privată: „Părinții deja au venit cu foarte multe întrebări spre noi. Nu e foarte complicat, primim banii fie de la părinți, fie de la angajatori.”

Acest beneficiu extrasalarial este scutit de impozitul pe venit și de contribuțiile la asigurările sociale și sănătate datorate de angajați.

Practic, statul renunță la peste 1.000 de lei pe lună pentru fiecare copil a cărui grădiniță este plătită de firma unde lucrează părintele.

În plus, suma este deductibilă și pentru angajator, adică diminuează profitul pentru care el ar trebui să achite un impozit de 16%.

Cornel Grama, consultant fiscal: „Deci dacă era într-o negociere cu salariatul ca să îi mărească salariul și era reticent din punct de vedere al taxelor pe care trebuie să le plătească la stat, asta e o facilitate fără taxe. Ar fi un bonus de 1.500 de lei în plus, fără taxe, CAS, CASS, impozit pe salariu.”

Care sunt restricțiile

Toate bune și frumoase, acum urmează restricțiile, pentru că statul a avut grijă ca nimeni să nu abuzeze de facilități fiscale și să înlocuiască salariile cu tot soiul de alte plăți netaxate.

În primul rând, sumele plătite de un angajator pentru creșe și grădinițe, alături de alte cheltuieli sociale, trebuie să se încadreze în limita a 5% din totalul cheltuielilor cu personalul.

În al doilea rând, beneficiile extrasalariale de care se poate bucura un angajat sunt limitate la 33% din salariul de bază brut lunar.

Toate acestea îi fac pe părinți să fie sceptici în ceea ce privește acordarea unui ajutor de către patroni.

Mamă: „Sunt convinsă că nu o să vrea pentru că am mai avut o discuție anul trecut. Plătim 2.800 pe creșă.”

Mamă: „Nu cred că va fi, nu mai avem nici tichete de masă, adică au început să se taie ușor-ușor din ele, aveam înainte, acum nu mai există.”

Deocamdată, foarte puține firme iau în calcul să acorde acest beneficiu și nu chiar la valoarea maximă admisă de lege. Managerii spun că ar fi cheltuiala prea mare.

În plus, angajații care nu au copii mici vor cere și ei beneficii de aceeași valoare, dar de altă natură, cum ar fi abonamente la sală, contribuția la pilonul 3 de pensii ori servicii medicale plătite de firmă.

Dată publicare: 11-01-2024