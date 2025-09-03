Femeie din Olt bătută crunt de partenerul de viață pentru că a stat prea mult la cumpărături

O femeie din Olt a fost bătută crunt de partenerul gelos, pentru că a ajuns prea târziu acasă. Victima a reuşit să ceară ajutor la 112, iar agresorul a fost reținut.

Victima în vârstă de 54 de ani le-a povestit poliţiştilor că a mers la cumpărături. S-a întors acasă după câteva ore, iar asta a declanşat furia partenerului ei, un bărbat cu 15 ani mai în vârstă.

A început să o lovească până când femeia a sunat la 112 şi a chemat ajutoare. Pe ea, echipajele au dus-o la spitalul din Balş pentru că avea răni pe tot corpul. Nu a rămas însă internată.

Agresorul, reținut pentru violență în familie

Individul, în schimb, a fost reţinut pentru violenţă în familie. În plus, poliţiştii au emis pe numele lui un ordin de protecţie provizoriu pentru 5 zile. Procurorii vor cere arestarea preventivă.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

