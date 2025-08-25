Un agent de poliție din Mureș, acuzat de violență în familie. Iubita de 18 ani a refuzat ca partenerul ei să fie monitorizat

25-08-2025 | 17:17
Un polițist din județul Mureș este cercetat pentru violență în familie, după ce și-a bruscat și amenințat iubita, o tânără de 18 ani. Poliția a emis și un ordin de protecție provizoriu, însă fata a refuzat ca partenerul ei să fie monitorizat electronic.

Alexandra Clej

Tânăra de 18 ani l-a reclamat pe polițist după ce, susține ea, timp de două luni ar fi agresat-o și bruscat-o de mai multe ori. Polițiștii au emis un ordin de protecție pe o perioadă de 5 zile, însă fata a refuzat ca agresorul să fie monitorizat prin brățară electronică.

Pe numele agentului a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie, iar la IPJ Mureș a început și o anchetă internă.

Tânărul de 22 de ani a absolvit anul trecut școala de poliție, iar acum era agent la Poliția stațiunii Sovata. Cei doi au început o relație din luna noiembrie, iar la începutul anului s-au mutat împreună. În următoarele 5 zile, el trebuie să păstreze distanța de cel puțin 100 de metri de ea.

Sursa: Pro TV

