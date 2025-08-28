Un individ din Iași și-a bătut crunt soția pentru că sforăia, până i-a rupt splina. Pedeapsa primită în primă instanță
Un bărbat de 50 de ani din județul Iași a fost condamnat în primă instanță la 2 ani şi cinci luni de închisoare cu suspendare, pentru violență în familie.
Individul și-a bătut crunt soția pentru că... sforăia. Potrivit judecătorilor, în ianuarie anul trecut, cei doi soți au băut împreună, apoi s-au culcat.
Femeia s-a trezit din somn pentru că bărbatul o lovea cu pumnii. Victima s-a refugiat în camera fiicei, care a sunat la poliție.
Agenții nu l-au mai găsit acasă pe individ, iar femeia, în vârstă de 50 de ani, nu a depus plângere, și nici nu a mers la medic. Abia după cinci zile, a ajuns la spital. Medicii au constatat că are ruptură de splină și au operat-o de urgență. Cuplul a rămas căsătorit în acte, dar cei doi locuiesc separat.
28-08-2025