Un bărbat dintr-o comună timișeană care alerga cu cuțitul după soția sa, imobilizat de șefa de post | VIDEO

25-08-2025 | 19:08
Un bărbat de 75 de ani care alerga cu cuţitul în mână după soţia lui, o femeie de 78 de ani, a fost oprit de şefa Postului de Poliţie din localitatea Tomeşti din judeţul Timiş. Agresorul este cercetat acum pentru violenţă în familie.

 

Cristian Anton

”La data de 25 august, în jurul orei 12:40, şefa de post din localitatea Tomeşti a intervenit, a imobilizat şi încătuşat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după soţia sa cu un cuţit în mână, după ce o agresase cu acesta în zona braţului stâng. Incidentul s-a petrecut în comuna Tomeşti. Femeia, în vârstă de 78 de ani, alerga către postul de poliţie care era în apropiere”, a transmis IPJ Timiş.

Acum bărbatul se află în custodia Poliţiei, iar femeia a fost dusă la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, într-un dosar de violenţă în familie.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

 
Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-08-2025 19:08

