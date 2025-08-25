Un bărbat dintr-o comună timișeană care alerga cu cuțitul după soția sa, imobilizat de șefa de post | VIDEO

Un bărbat de 75 de ani care alerga cu cuţitul în mână după soţia lui, o femeie de 78 de ani, a fost oprit de şefa Postului de Poliţie din localitatea Tomeşti din judeţul Timiş. Agresorul este cercetat acum pentru violenţă în familie.

”La data de 25 august, în jurul orei 12:40, şefa de post din localitatea Tomeşti a intervenit, a imobilizat şi încătuşat un bărbat în vârstă de 75 de ani, care alerga după soţia sa cu un cuţit în mână, după ce o agresase cu acesta în zona braţului stâng. Incidentul s-a petrecut în comuna Tomeşti. Femeia, în vârstă de 78 de ani, alerga către postul de poliţie care era în apropiere”, a transmis IPJ Timiş.

Acum bărbatul se află în custodia Poliţiei, iar femeia a fost dusă la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, într-un dosar de violenţă în familie.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

