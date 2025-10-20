Explozia din Rahova. Încep operațiunile pentru demolarea blocului. Câți bani primesc locatarii care se mută

Autoritățile au început operațiunile pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Calea Rahovei.

Partea cea mai periculoasă o reprezintă înlăturarea plăcilor din beton armat care stau să cadă și demolarea controlată a ultimelor patru etaje.

Compania Distrigaz a anunțat că va relua furnizarea cu gaze la blocurile care nu au fost afectate de catastrofă.

Criminaliștii au reluat cercetarea la blocul distrus de explozia catastrofală care a ucis trei persoane.

Corespondent ProTV: ”Echipe de la gaz au dezgropat în prezența politiștilor cel mai probabil racordul de gaz de aici de la colțul blocului. Bucăți de țeavă au fost scoase, cercetate și fotografiate, sunt probe la dosar".

Potrivit Distrigaz Sud Rețele, în urma exploziei, peste 1.000 de persoane care locuiesc în blocurile din apropiere au fămas fără gaze.

”Reporter: Aveți gaze?

Locatar: Au zis sâmbătă că ne dă drumul și acum e luni și nu avem.

Reporter: Cum vă descurcați?

Locatar: Greu, mănânc dintr-o ciorbiță făcută joi.

Reporter: Cum o încălziți?

Locatar: Pe un reșou electric".

Locatarii au intrat în blocul distrus pentru a-și lua câteva bunuri de strictă necesitate

La prânz, reprezentanții companiei de gaze au precizat că vor relua furnizarea pe străzile adiacente blocului afectat. Însă, câteva ore mai târziu, anchetatorii au lărgit perimetrul cercetărilor, așa că nu s-a mai putut interveni.

În același timp, alți muncitori au început să curețe zona de resturi ca să facă loc specialiștilor în construcții care vor lua măsuri astfel încât să prevină prăbușirea imobilului.

Primul pas presupune înlăturarea plăcilor din beton armat dislocate de suflul exploziei, care se pot desprinde în orice moment.

Pasul doi va fi și mai dificil și riscant. Muncitorii trebuie să intre în clădirea șubredă și să instaleze stâlpi de susținere de la parter până la etajul 4.

Abia după această etapă, vor demola controlat din exterior ultimele 4 etaje, folosind utilaje pentru lucru la înălțime.

În prezența polițiștilor, locatarii din scara 1 a blocului au putut intra să-și ia bunuri de strictă necesitate.

Femeie: ”Merg să-mi iau niște pastile”.

”Bărbat: Luăm niște hăinuțe, atât.

Reporter: Unde sunteți cazați?

Bărbat: Pe la rude”.

Cele trei femei moarte în explozia din Rahova, identificate după ADN

Între timp, legiștii au confirmat identitatea victimelor care și-au pierdut viața în explozie pe baza expertizei genetice, inclusiv a celor două femei aruncate pe blocul vecin - una în vârstă de 51 de ani, cealaltă de 65 de ani. Iar medicii de la spitalele în care sunt internați răniții transmit că starea lor este stabilă, fără risc vital.

Corespondent ProTV: ”Procurorii Parchetului Curții de Apel București care au preluat coordonarea anchetei susțin că deocamdată nu au fost stabilite cauzele care au dus la producerea exploziei și că e nevoie de mai multe expertize tehnice. Cel mai probabil, ca de fiecare dată în astfel de cazuri, toate aceste răspunsuri ar putea fi oferite de specialiștii Institutului Național de Cercetare Minieră și Protecție Antiexplozivă de la Petroșani”.

Rând pe rând, vor fi audiați toți locatarii care au avut de suferit de pe urma deflagrației.

Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu, director DGASMB: ”Majoritatea sunt încă la hotel, dar toți cei care doresc să se mute vor putea să o facă, primaria le va deconta chiria”.

Există însă și limite, de la 360 de euro pentru o garsonieră, până la puțin peste 1.000 pentru familii mai numeroase care au nevoie de apartamente de 5 camere.

Între timp, deflagratia din cartierul Rahova a ajuns subiectul unor teorii ale conspirației. Serviciul Român de Informații a anunțat că a observat o campanie de dezinformare pe rețelele sociale și le atrage atenția celor care răspândesc informații false cu bună știință că încalcă legea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













