Explozia din Rahova. Încep operațiunile pentru demolarea blocului. Câți bani primesc locatarii care se mută

Stiri Sociale
20-10-2025 | 18:58
explozie bloc rahova

Autoritățile au început operațiunile pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia din Calea Rahovei.

 

autor
Daniel Nițoiu,  Mădălina Stețco,  Ovidiu Oanță

Partea cea mai periculoasă o reprezintă înlăturarea plăcilor din beton armat care stau să cadă și demolarea controlată a ultimelor patru etaje.

Compania Distrigaz a anunțat că va relua furnizarea cu gaze la blocurile care nu au fost afectate de catastrofă.

Criminaliștii au reluat cercetarea la blocul distrus de explozia catastrofală care a ucis trei persoane.

Corespondent ProTV: ”Echipe de la gaz au dezgropat în prezența politiștilor cel mai probabil racordul de gaz de aici de la colțul blocului. Bucăți de țeavă au fost scoase, cercetate și fotografiate, sunt probe la dosar".

Citește și
explozie, bloc, rahova
Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă

Potrivit Distrigaz Sud Rețele, în urma exploziei, peste 1.000 de persoane care locuiesc în blocurile din apropiere au fămas fără gaze.

Reporter: Aveți gaze?

Locatar: Au zis sâmbătă că ne dă drumul și acum e luni și nu avem.

Reporter: Cum vă descurcați?

Locatar: Greu, mănânc dintr-o ciorbiță făcută joi.

Reporter: Cum o încălziți?

Locatar: Pe un reșou electric".

Locatarii au intrat în blocul distrus pentru a-și lua câteva bunuri de strictă necesitate

La prânz, reprezentanții companiei de gaze au precizat că vor relua furnizarea pe străzile adiacente blocului afectat. Însă, câteva ore mai târziu, anchetatorii au lărgit perimetrul cercetărilor, așa că nu s-a mai putut interveni.

În același timp, alți muncitori au început să curețe zona de resturi ca să facă loc specialiștilor în construcții care vor lua măsuri astfel încât să prevină prăbușirea imobilului.

Primul pas presupune înlăturarea plăcilor din beton armat dislocate de suflul exploziei, care se pot desprinde în orice moment.

Pasul doi va fi și mai dificil și riscant. Muncitorii trebuie să intre în clădirea șubredă și să instaleze stâlpi de susținere de la parter până la etajul 4.

Abia după această etapă, vor demola controlat din exterior ultimele 4 etaje, folosind utilaje pentru lucru la înălțime.

În prezența polițiștilor, locatarii din scara 1 a blocului au putut intra să-și ia bunuri de strictă necesitate.

Femeie: ”Merg să-mi iau niște pastile”.

Bărbat: Luăm niște hăinuțe, atât.

Reporter: Unde sunteți cazați?

Bărbat: Pe la rude”.

Cele trei femei moarte în explozia din Rahova, identificate după ADN

Între timp, legiștii au confirmat identitatea victimelor care și-au pierdut viața în explozie pe baza expertizei genetice, inclusiv a celor două femei aruncate pe blocul vecin - una în vârstă de 51 de ani, cealaltă de 65 de ani. Iar medicii de la spitalele în care sunt internați răniții transmit că starea lor este stabilă, fără risc vital.

Corespondent ProTV: ”Procurorii Parchetului Curții de Apel București care au preluat coordonarea anchetei susțin că deocamdată nu au fost stabilite cauzele care au dus la producerea exploziei și că e nevoie de mai multe expertize tehnice. Cel mai probabil, ca de fiecare dată în astfel de cazuri, toate aceste răspunsuri ar putea fi oferite de specialiștii Institutului Național de Cercetare Minieră și Protecție Antiexplozivă de la Petroșani”.

Rând pe rând, vor fi audiați toți locatarii care au avut de suferit de pe urma deflagrației.

Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu, director DGASMB: ”Majoritatea sunt încă la hotel, dar toți cei care doresc să se mute vor putea să o facă, primaria le va deconta chiria”.

Există însă și limite, de la 360 de euro pentru o garsonieră, până la puțin peste 1.000 pentru familii mai numeroase care au nevoie de apartamente de 5 camere.

Între timp, deflagratia din cartierul Rahova a ajuns subiectul unor teorii ale conspirației. Serviciul Român de Informații a anunțat că a observat o campanie de dezinformare pe rețelele sociale și le atrage atenția celor care răspândesc informații false cu bună știință că încalcă legea.

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: Pro TV

Etichete: demolare, ancheta, explozie, bloc, rahova,

Dată publicare: 20-10-2025 18:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Explozia din Rahova: Campanii coordonate pentru răspândirea de conspirații. Avertismentul SRI
Stiri actuale
Explozia din Rahova: Campanii coordonate pentru răspândirea de conspirații. Avertismentul SRI

Grupările specializate în răspândirea de informații false pe rețele sociale în România s-au reactivat și distribuie acum masiv numeroase teorii ale conspirației cu privire la explozia din Rahova. SRI arată că este o campanie coordonată de dezinformare.

Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă
Stiri actuale
Anunțul făcut de Distrigaz la 3 zile de la explozia blocului din Rahova, privind alimentarea cu gaze în zonă

Distrigaz Sud Reţele anunţă că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, pentru peste 1.000 de clienţi casnici.

Restricții de circulație și măsuri de siguranță menținute după explozia din blocul din Rahova. Traficul este deviat
Stiri actuale
Restricții de circulație și măsuri de siguranță menținute după explozia din blocul din Rahova. Traficul este deviat

Restricții temporare de circulație instituite în urma exploziei care s-a produs în blocul de pe Calea Rahovei din Capitală rămân valabile în mai multe zone, traficul fiind deviat pe rute alternative.

Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță
Stiri actuale
Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Câți bani primesc persoanele a căror locuințe au devenit inutilizabile după explozia din Rahova. ONG-urile oferă sprijin
Stiri actuale
Câți bani primesc persoanele a căror locuințe au devenit inutilizabile după explozia din Rahova. ONG-urile oferă sprijin

Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28