Criza termoficării în București: infrastructura veche împiedică repornirea cazanului care alimenta 3.500 de blocuri

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că repornirea cazanului cu apă fierbinte (CAF), care deservește 3.500 de blocuri, ar putea provoca explozii din cauza infrastructurii vechi și ar afecta o zonă mult mai extinsă din București.

”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, spune edilul care, abia venit pe funcţie, îşi cere scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.

Ciprian Ciucu a afirmat că a discutat cu reprezentanţii companiilor responsabile pentru furnizarea de agent termic în cele 3.500 de blocuri din Bucureşti afectate de lipsa căldurii, iar specialiştii i-au explicat că, dacă ar fi pus în funcţiune cazanul cu apă fierbinte (CAF) din cadrul CET Sud, care alimentează zonele afectate, acesta riscă să explodeze, există riscul de producere a unor accidente de muncă, iar zonele care ar fi afectate ar fi mult mai extinse decât în prezent.

”Din păcate, a da drumul la acel CAF au explicat cei de la ELCEN că ar pune în pericol toată instalaţia şi s-ar putea opri pe o arie mult mai largă, în Bucureşti, agentul termic. Şi s-a luat decizia de către experţi, cei care manageriază sistemul, nu de către primar sau de către Ministerul Energiei, că riscul este prea mare, acum, să dea drumul la acest CAF. De ce? Pentru că, s-a explicat, din cauza pierderilor din reţea se duce foarte multă apă de adaos sau apă foarte, foarte dură care afectează instalaţiile cazanului, ţevile ş.a.m.d. pot exploda şi pot apărea inclusiv accidente de muncă. Este vorba despre o infrastructură foarte veche, din anii 60, tehnologie din anii 40-50, toate aceste CET-uri. Singurul modernizat din Bucureşti este CET Vest, de aceea în Drumul Taberei, în Militari, în zona de vest nu sunt probleme”, a declarat primarul general, miercuri seară, la Digi 24.

Cazanul care alimenta cele 3.500 de blocuri a fost oprit, din cauză că acesta risca să se blocheze din cauza ”mizeriilor” care intrau în el de pe reţea, a arătat edilul. El a explicat că, în anii trecuţi, printr-un sistem de pompe era trimisă apă către cazan, însă aceasta adună rugină şi alte gunoaie din conducte, iar ele ajung în cazan.

Ca soluţie pentru avaria de la CET Sud s-a propus introducerea în reţea de mai mult agent termic produs de CET Vest, împingerea dinspre vest a agentului termic spre zonele afectate în aşa fel încât în unele blocuri afectate să ajungă apa caldă în calorifere, fie şi la o temperatură mai scăzută, iar caloriferele să fie ”călâi”.

”Alternativa, după câte mi s-a explicat, este că ar putea exploda acel cazan, ceea ce ar crea o situaţie mult mai gravă, imediată, pe parcursul întregii ierni, nu doar în acest moment. În acest moment nu o să fie îngheţate efectiv caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos. Îmi pare extrem de rău, dacă este nevoie îmi cer eu scuze, abia venit în mandat, pentru o infrastructură veche, care nu a fost înnoită de ani de zile”, a subliniat primarul.

Ciprian Ciucu nu a putut furniza un orizont de timp în care se va rezolva această situaţie, arătând că ”nu există un răspuns concret” în acest sens.

Ciucu a fost întrebat dacă crede că ceea ce se întâmplă este un act de sabotaj la adresa sa.

”Mi-au spus unii că s-ar putea să fiu sabotat, nu am niciun fel de dovadă, eu plec de la prezumţia de responsabilitate şi de bună-credinţă”, a afirmat Ciprian Ciucu, subliniind că sistemul de alimentare cu energie termică al Capitalei şi-a depăşit de trei ori durata de viaţă.

Edilul a subliniat că susţine preluarea ELCEN la Primăria Capitalei, pentru ca producţia de agent termic să se afle tot în subordinea administraţiei locale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













