Câți bani primesc persoanele a căror locuințe au devenit inutilizabile după explozia din Rahova. ONG-urile oferă sprijin

19-10-2025 | 14:02
explozie rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Primăria Capitalei anunţă că 324 persoane afectate de explozia produsă vineri în Sectorul 5 au fost evaluate şi consiliate şi că 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere.

Sabrina Saghin

Săptămâna viitoare începe alocarea ajutorului financiar de 1.500 lei, pentru fiecare persoană a cărei locuinţă a devenit inutilizabilă.

„În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Capitalei au acţionat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei. Până în acest moment, 324 persoane au fost evaluate şi consiliate. 82 de persoane sunt cazate în 6 unităţi hoteliere partenere. Dintre acestea, 8 sunt minori şi 21 sunt vârstnici. În total, sunt disponibile 440 de locuri de cazare pentru cei care au nevoie”, anunţă duminică Primăria Generală.

Pe lângă cazare, echipele de intervenţie şi asistenţă socială au oferit: 233 de şedinţe de consiliere psihologică, sprijin pentru 20 de familii în obţinerea actelor şi documentelor necesare. De asemenea, au fost gestionate 342 de apeluri la linia de urgenţă, majoritatea pentru solicitarea de informaţii.

Ajutoare și consiliere pentru persoanele afectate

Persoanele afectate sunt rugate să sune în continuare la numerele 021.9524 şi 021.314.23.15 pentru orice necesitate.

explozie bloc rahova
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

În prima etapă, Primăria Capitalei a alocat 2,9 milioane lei din fondul de urgenţă pentru: cazare temporară şi plata chiriilor; hrană, produse de igienă şi bunuri de strictă necesitate; consiliere psihologică pentru copii şi familii; sprijin pentru reconstrucţia locuinţelor afectate.

În prezent, locatarii beneficiază de cazare temporară în unităţi hoteliere, pentru maximum 7 zile. Ulterior, aceştia vor fi relocaţi în locuinţe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spaţii, cu sprijin financiar din partea municipalităţii.

Totodată, săptămâna viitoare va începe alocarea ajutorului financiar pentru fiecare membru de familie afectat de explozia din din Rahova, în valoare de 1.500 lei, pentru fiecare persoană a cărei locuinţă a devenit inutilizabilă.

„Echipele Primăriei sunt în continuare în teren, asigură cazarea şi distribuţia de ajutoare şi ţin legătura zilnic cu persoanele afectate. Toate aceste acţiuni sunt coordonate unitar de Primăria Capitalei, cu sprijin logistic şi social integrat. Colaborăm cu parteneri din societatea civilă pentru completarea sprijinului oferit din fonduri publice”, precizează Primăria Capitalei.

Donații și sprijin din partea ONG-urilor

World Vision România gestionează contul de donaţii publice: RO24CITI0000000825024433. Menţiune: Fond de urgenţă – Rahova

„Fondurile colectate sunt destinate reconstrucţiei şi reintegrării familiilor afectate, în complementaritate cu sprijinul municipal.”, menţionează Primăria.

De asemenea, Crucea Roşie, Salvaţi Copiii, Asociaţia Carusel, Habitat for Humanity şi alţi parteneri oferă ajutor material, emoţional şi educaţional. Voluntarii se implică activ în colectarea, sortarea şi distribuţia donaţiilor.

Dată publicare: 19-10-2025 14:02

