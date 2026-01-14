Acel moment în care Universul te faci să exclami ”uau!”. O stea zombie creează un curcubeu în apropierea Pământului

steaua zombie
Live Science

O stea zombie, aflată în ultimele stadii ale existenței sale, a emis o undă de șoc precum un curcubeu, fenomen care nu ar fi trebuit să aibă loc, potrivit astronomilor citați de Live Science.

 

Cristian Anton

Acesta este ”unul dintre acele rare momente «uau»” ale Universului, în care o stea zombie din apropierea Pământului emite o undă de șoc curcubeu care „nu ar trebui să fie acolo”, scrie Live Science.

Un nou studiu dezvăluie o stea pitică albă rară, numită RXJ0528+2838, care generează cumva un „arc de șoc” asemănător curcubeului în timp ce trece prin Calea Lactee. Zombie-ul cosmic își sfâșie, de asemenea, steaua parteneră precum o gaură neagră.

Astronomii uluiți au descoperit o stea zombie relativ aproape de Pământ, care emite în mod inexplicabil o undă de șoc persistentă, asemănătoare curcubeului, în timp ce traversează Calea Lactee cu viteză. Rămășița stelară nemoartă, care își devorează în prezent steaua însoțitoare, i-a lăsat pe cercetători nedumeriți.

Fiecare stea din Calea Lactee se rotește constant în jurul găurii negre supermasive din inima galaxiei noastre, numită Sagittarius A*.

univers
Semnalul misterios primit dintr-un univers paralel. O „gaură de vierme” ar fi conectat două universuri separate

Majoritatea acestor stele, inclusiv Soarele, sunt precedate de un arc de șoc, care împinge materia în jurul stelei, similar cu undele generate în jurul prorei unei nave pe măsură ce se mișcă prin apă. Aceste arcuri de șoc sunt create de gazul și praful care se revarsă din stea, care se ciocnesc și se împing în mediul interstelar - materia și radiația rămase care există în spațiile dintre stele.

Alte stele, mai mici și mai puțin active, nu au arcuri de șoc deoarece le lipsește materia care să se reverse, ceea ce înseamnă că oferă puțină sau deloc rezistență împotriva mediului interstelar. Unele dintre cele mai bune exemple de stele fără șocuri de arc sunt piticile albe, cojile zbârcite rămase din miezurile stelelor masive care au murit în explozii violente de supernove.

”Am descoperit ceva nemaivăzut până acum”

Însă, într-un nou studiu, publicat pe 12 ianuarie în revista Nature Astronomy, un grup de astronomi a descoperit o pitică albă, numită RXJ0528+2838, înconjurată de un arc de șoc.

Steaua care a încălcat regulile este situată la aproximativ 730 de ani-lumină de Pământ și face parte dintr-un sistem binar, alături de o altă stea asemănătoare Soarelui, care este devorată încet de zombie-ul cosmic.

Folosind observațiile de la Telescopul Very Large (VLT) al Observatorului European Sudic (ESO) din Chile, echipa de studiu a cartografiat această undă de șoc surprinzătoare, care se extinde la aproximativ 4.000 de distanțe Pământ-Soare față de perechea stelară și are o vechime de cel puțin 1.000 de ani. Imaginile arată, de asemenea, că arcul de șoc conține un nor dens de gaz și praf multicolor, sau o nebuloasă, ceea ce nu face decât să-i amplifice misterul.

Am descoperit ceva nemaivăzut până acum și, mai important, complet neașteptat”, a declarat Simone Scaringi, astronom la Universitatea Durham din Marea Britanie.

Observațiile noastre dezvăluie un flux puternic care, conform înțelegerii noastre actuale, nu ar trebui să fie acolo”, a adăugat Krystian Iłkiewicz, celălalt autor principal al studiului, cercetător postdoctoral la Centrul Astronomic Nicolaus Copernicus din Polonia. „Această descoperire pune sub semnul întrebării imaginea standard a modului în care materia se mișcă și interacționează în aceste sisteme binare extreme”.

Având în vedere că RXJ0528+2838 face parte dintr-un sistem stelar binar, explicația evidentă pentru arcul său de șoc este că steaua sa parteneră evacuează material care se ciocnește cu mediul interstelar. Cu toate acestea, cercetătorii cred cu tărie că nu este cazul.

Într-un sistem binar ca acesta, steaua cea mai masivă - care, în acest caz, este pitica albă superdensă - își devorează încet partenera prin tragerea de material de la suprafața sa. Aceasta înseamnă că partenera lui RXJ0528+2838 nu evacuează materialul precum stelele similare de dimensiunile sale, deoarece pitica albă aspiră și ea orice material care evacuează.

Acest proces lasă în mod normal un disc de exces de material stelar care înconjoară steaua mai masivă, ceea ce ar putea genera, de asemenea, un tip similar de evacuare stelară. Cu toate acestea, nu există niciun disc vizibil în jurul lui RXJ0528+2838, ceea ce sugerează cu tărie că acest lucru nu se întâmplă.

Steaua zombie acționează ca o gaură neagră

Surpriza că un sistem aparent silențios, fără disc, ar putea alimenta o nebuloasă atât de spectaculoasă a fost unul dintre acele rare momente de «uau»”, a spus Scaringi.

În schimb, cercetătorii suspectează că misterioasa „curgere” a lui RXJ0528+2838 ar putea fi legată de câmpul său magnetic extrem de puternic. Această sursă invizibilă de energie este și motivul pentru care pitica albă nu are disc, deoarece absoarbe tot ce se află în jurul ei, similar unei găuri negre.

Cu toate acestea, cercetătorii nu pot identifica mecanismul exact prin care câmpul magnetic acționează pentru a reproduce efectele unei curgeri stelare, pe care au numit-o „motorul misterios”.

Cercetătorii sunt acum în căutarea unor sisteme similare care ar putea oferi indicii despre ce se întâmplă cu RXJ0528+2838. Din fericire, viitorul Telescop Extrem de Mare (ELT) al ESO - succesorul VLT, care urmează să fie pus în funcțiune încă din 2028 - va ajuta probabil în acest sens.

ELT va permite astronomilor „să cartografieze mai multe dintre aceste sisteme, precum și unele mai slabe și să detecteze sisteme similare în detaliu, ajutând în cele din urmă la înțelegerea misterioasei surse de energie care rămâne inexplicabilă”, a mai spus Scaringi.

Un an spectaculos pe cer: eclipse, fenomene astronomice rare, comete și planete vizibile cu ochiul liber în 2026

Sursa: StirilePROTV

