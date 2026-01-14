MAE cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Italia, Polonia şi Spania au transmis același mesaj cetățenilor lor

14-01-2026 | 22:48
MAE
MAE a emis miercuri seara un avertisment prin care le cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Ministerul a ridicat astfel nivelul de avertisment la 9/9, nivelul maxim.

MAE a emis miercuri seara un comunicat prin care cere românilor să părăsească imediat Iranul.

Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! – (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937)”, a transmis MAE într-un comunicat remis Știrilor ProTV.

Potrivit unei comunicări anterioare, niciunul dintre cei 400 de români aflați pe teritoriul Iranului nu a solicitat repatrierea.

Astfel, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informațiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian - informează MAE.

Totodată, MAE subliniază că cetăţenii români care au deja planificate călătorii către Iran în perioada următoare, sunt sfătuiți cu fermitate să le anuleze.

Românii din Iran trebuie să-și anunțe prezența la Ambasada României de la Teheran

De asemenea, MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români care se află în Republica Islamică Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, la numărul de telefon de urgență al misiunii: +98 21 77647570.

În prezent, numărul de telefon funcționează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicațiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la internet.

În eventualitatea în care cetățenii români întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, alternativ, aceştia pot apela numărul de telefon +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact şi Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Italia, Polonia şi Spania le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul

Ministerul spaniol de Externe şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Iranul, unde reprimarea manifestaţiilor în masă a făcut aproape 3.500 de morţi şi peste 10.000 de arestări, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), transmit Reuters şi AFP.

"Spaniolilor aflaţi în prezent în Iran li se recomandă să părăsească ţara folosind toate mijloacele disponibile", a declarat ministerul într-o actualizare a sfaturilor sale de călătorie.

La rândul său, Italia a reînnoit cu tărie apelul către cetăţenii săi de a părăsi Iranul din cauza "situaţiei de securitate" din ţară, a anunţat Ministerul de Externe de la Roma într-un comunicat emis miercuri.

În Iran se află aproximativ 600 de italieni, majoritatea în zona Teheranului, a adăugat acesta.

Cetăţenii polonezi trebuie să părăsească Iranul imediat, a declarat miercuri Ministerul de Externe de la Varşovia.

"Ministerul de Externe îndeamnă cetăţenii să plece imediat din Iran şi avertizează împotriva oricărei călătorii în această ţară", se arată într-o postare pe X.

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran. În Europa se văd deja „ultimele zile” ale regimului de la Teheran

Dată publicare: 14-01-2026 21:53

