Cine e vinovat pentru criza termoficării? Ciprian Ciucu mută responsabilitatea spre foștii primari ai Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că nu predecesorul său, Nicuşor Dan, este responsabil pentru faptul că mii de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu apă caldă, din cauza avariei produse la CET Sud.

Ciucu e de părere că primarii dinaintea lui Nicuşor Dan, care au ignorat ani la rând problemele legate de sistemul de termoficare, sunt responsabili pentru situaţia creată.

Întrebat, miercuri seară, la Digi 24, dacă predecesorul său, Nicuşor Dan, este de vină pentru faptul că 3.500 de blocuri din Bucureşti nu sunt alimentate cu agent termic, primarul general Ciprian Ciucu a răspuns: ”De ce să fie de vină Nicuşor Dan?”.

”Nicuşor Dan nu este omnipotent, a făcut cât a putut să facă. Vorbim de un megasistem, trebuia făcute investiţii, 2-3% în fiecare an. Dacă de la Halaicu până astăzi, fiecare primar, în loc să facă cel mai lung cârnat din lume, cum a făcut Oprescu, şi alte sindrofii, se ocupau să dirijeze banii, 1-2% pe an, în fiecare an să înlocuieşti (conducte – n.r.), pentru că au o durată de viaţă limitată, nu ajungeam aici. Nicuşor Dan a fost printre cei care au făcut investiţii şi, în timpul mandatului său, acum am ajuns la 30%”, a declarat Ciprian Ciucu.

El a spus că şi-a propus să continue demersurile începute de predecesorul său, iar în următorii zece ani întreg sistemul de conducte de termoficare să fie înlocuit.

