De o vreme însă, mulți oameni au realizat că astfel, au de dat lunar, câteva sute de lei și au încercat să reducă din cheltuieli, doar că dezabonarea nu este întotdeauna simplă.

Filme, muzică, aplicații de nutriție sau de editare foto, livrări rapide, jocuri și chiar memorie suplimentară pe telefon, toate vin astăzi cu un abonament. Costurile sunt mici iar la prima vedere par ușor de gestionat.

În realitate, însă...

Corespondent PRO TV: „Pentru că sumele sunt mici, nu simțim imediat impactul. Totuși, puse cap la cap, cheltuielile pot deveni destul de mari. Estimările arată că unii consumatori ajung să cheltuiască, în medie, 400 de lei pe lună doar pe astfel de abonamente, fără să fie conștienți de cât se adună la final pentru că sumele se retrag automat din cont, în momente diferite ale lunii”.

De altfel, mulți utilizatori abia își mai amintesc pentru ce plătesc și când anume li se reînnoiesc serviciile.

Adrian Căruceru, strateg finanțe personale: „Deschizi aplicația băncii, verifici ultimele 30 de zile să vezi ce tranzacții au fost, identifici toate plățile recurente pentru că acolo sunt abonamentele, la plăți recurente, iar pentru fiecare abonament îți pui întrebarea. L-am folosit luna trecută? Dacă răspunsul e foarte puțin sau deloc evident poate fi la fel de simplă, îl oprești pur și simplu”.

Totuși, în anumite cazuri dezabonarea este complicată, iar companiile recurg la tot felul de metode de descurajare.

Cei care se simt neîndreptățiți pot face plângere la Protecția Consumatorului. Și Comisia Europeană lucrează la un act normativ de "echitate digitală" care să reglementeze fix aceste situații.

Bogdan Manolea, expert în politici digitale: „Are un capitol care privește în mod explicit aceste practici care au fost identificate ca fiind potențial periculoase. Cum ar fi obstacole la încheierea sau rezilierea abonamentelor online, proceduri foarte complicate de dezabonare, reînnoiri automate ascunse”.

Comisarii propun garantarea dezabonării cu un singur click și trimiterea de notificări clare cu câteva zile înainte de reînnoirea abonamentelor.