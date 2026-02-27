Platformele vor fi făcute responsabile pentru verificarea vârstei, a anunţat ministra educaţiei, Barbara Nowacka, într-un interviu acordat Bloomberg News, difuzat vineri şi preluat de Reuters.

Proiectul de lege prezentat vineri de Coaliţia Civică, aflată la guvernare, prevede amenzi pentru platformele care rămân accesibile utilizatorilor mai tineri, a explicat Nowacka, adăugând că legea ar putea intra în vigoare până la începutul anului 2027.

"Observăm sănătatea mintală a copiilor şi tinerilor, vedem un declin al competenţei lor intelectuale", a mai argumentat responsabila poloneză.

Nivelul penalităţilor pe care companiile ar trebui să le plătească este încă în discuţie, a menţionat ea.

Mai multe guverne europene, inclusiv din Danemarca, Grecia, Franţa, Spania şi Marea Britanie, au luat în considerare restricţii similare, pe fondul alegaţiilor conform cărora serviciile de social media sunt dăunătoare sau creează dependenţă pentru minori.

În ianuarie, guvernul britanic a afirmat că are în vedere restricţii pentru a proteja copiii online, după ce Australia a implementat o lege similară în decembrie anul trecut.

Iniţiativa anunţată vineri ar putea pune Varşovia în conflict cu firme de tehnologie americane cum sunt Meta şi X a lui Elon Musk, unele contestând restricţiile după interdicţia impusă de Australia.