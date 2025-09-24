Aviz beneficiarilor de stimulente pentru persoane cu dizabilități: banii vin doar dacă nu sunteți datornici la bugetul local

Stiri Sociale
24-09-2025 | 17:00
persoana cu dizabilitati
Shutterstock

Beneficiarii stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi, dar şi cei ai ajutoarelor pentru familii monoparentale, trebuie să se asigure că nu au datorii în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale.

autor
Mihaela Ivăncică

Pe data de 30 septembrie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti va verifica debitele către bugetul local.

"Stimaţi beneficiari ai stimulentului pentru adulţi cu handicap, stimulentului pentru copii cu handicap şi ai ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală! Vă informăm faptul că, la data de 30.09.2025, DGASMB va verifica debitele către bugetul local. Va rugăm să vă asiguraţi că NU aveţi datorii la Direcţiile Generale de Taxe şi Impozite Locale (DITL)", informează DGASMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Conform hotărârilor de Consiliu General, adoptate în 2017, stimulentele se acordă "sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local". 

Cele mai importante alegeri din istoria Rep. Moldova. Eugen Tomac: „Miza este uriașă și societatea este polarizată”

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, taxe, persoane cu dizabilitati,

Dată publicare: 24-09-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Acuzații grave. Români cu dizabilități, nevoiți să aleagă între gradul de handicap sau permisul de conducere la reevaluare
Stiri Sociale
Acuzații grave. Români cu dizabilități, nevoiți să aleagă între gradul de handicap sau permisul de conducere la reevaluare

Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile pentru acordarea certificatului de handicap permanent va fi extinsă.

Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”
Stiri externe
Prinţul Harry, vizită surpriză în Ucraina. „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta procesul de recuperare”

Prinţul Harry, membru al familiei regale britanice, a ajuns vineri la Kiev cu o echipă a fundaţiei sale caritabile pentru persoanele cu dizabilităţi, Invictus Games Foundation, informează ziarul Guardian, preluat de Reuters.

Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți pentru a strânge fonduri pentru copiii cu dizabilități
Stiri Diverse
Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți pentru a strânge fonduri pentru copiii cu dizabilități

Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți, ca să strângă bani pentru copiii cu dizabilități, din familii sărace. Impresionați de determinarea lui, oamenii au pus mână de la mână și au donat pentru cauza nobilă.

Coreea de Nord este acuzată de ONU de sterilizări, avorturi forțate și teste clinice asupra unor persoane cu dizabilități
Stiri externe
Coreea de Nord este acuzată de ONU de sterilizări, avorturi forțate și teste clinice asupra unor persoane cu dizabilități

Coreea de Nord desfăşoară experimente medicale asupra unor persoane cu dizabilităţi - pe care le sterilizează cu forţa sau face avorturi -, acuză într-un raport Comitetul ONU al Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

A plâns ore în șir la școală, apoi a murit: substanța neașteptată găsită în corpul unui băiat de doar 10 ani
Stiri externe
A plâns ore în șir la școală, apoi a murit: substanța neașteptată găsită în corpul unui băiat de doar 10 ani

Un băiat de 10 ani din Marea Britanie, cu dizabilități, a murit după ce a ingerat cocaină la școală, scrie publicația Mirror.co.uk.

Recomandări
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Am convenit un deficit de 8,4%. Mă gândesc cum să ieșim la liman, nu să demisionez. Nu intrăm în recesiune

Premierul Ilie Bolojan face, miercuri, o conferinţă de presă, temele anunţate fiind rezultatul întâlnirilor avute în cadrul vizitei la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la
Stiri externe
BBC: Care au fost principalele idei ale discursului lui Donald Trump la ONU. De la "Epoca de Aur a SUA" la "Moartea Europei"

Discursul lui Donald Trump în fața Națiunilor Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută, scrie BBC. Acum șase ani, publicul lui Trump de la ONU a râs, anul acesta a tăcut...

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28