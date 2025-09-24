Aviz beneficiarilor de stimulente pentru persoane cu dizabilități: banii vin doar dacă nu sunteți datornici la bugetul local

Beneficiarii stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi, dar şi cei ai ajutoarelor pentru familii monoparentale, trebuie să se asigure că nu au datorii în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale.

Pe data de 30 septembrie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti va verifica debitele către bugetul local.

"Stimaţi beneficiari ai stimulentului pentru adulţi cu handicap, stimulentului pentru copii cu handicap şi ai ajutorului social comunitar pentru familia monoparentală! Vă informăm faptul că, la data de 30.09.2025, DGASMB va verifica debitele către bugetul local. Va rugăm să vă asiguraţi că NU aveţi datorii la Direcţiile Generale de Taxe şi Impozite Locale (DITL)", informează DGASMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Conform hotărârilor de Consiliu General, adoptate în 2017, stimulentele se acordă "sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local".

