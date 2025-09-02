A plâns ore în șir la școală, apoi a murit: substanța neașteptată găsită în corpul unui băiat de doar 10 ani

Un băiat de 10 ani din Marea Britanie, cu dizabilități, a murit după ce a ingerat cocaină la școală, scrie publicația Mirror.co.uk.

Isaac Mansfield s-a îmbolnăvit la Școala Specială John F Kennedy din Stratford, estul Londrei, și a fost dus de urgență la spital.

Ulterior, copilul a fost transferat la secția de terapie intensivă pediatrică, dar a murit patru zile mai târziu, pe 6 septembrie 2023, potrivit sursei citate.

Moartea sa a fost inițial atribuită unor cauze naturale, legate de o tulburare metabolică cronică pentru care primea tratament. A fost emis certificatul de deces, înmormântarea a avut loc, iar cazul părea închis – până când un raport toxicologic de rutină a descoperit urme de cocaină în urina lui Isaac.

Descoperirea a declanșat o anchetă privind decesul copilului. Procurorul Graeme Irvine a descris circumstanțele drept „destul de neobișnuite”.

Medicii spun că, cel mai probabil, afecțiunea de bază a lui Isaac oferă o explicație pentru moartea lui. Totuși, ei spun că nu se poate exclude expunerea la cocaină.

El a explicat că drogul poate provoca rabdomioliză, o degradare periculoasă a mușchiului scheletic, care eliberează proteine toxice în sânge.

Instanța a audiat personalul școlii lui Isaac. Asistenta medicală Funmiola Jackson l-a descris ca fiind letargic, uneori semiconștient și „foarte fierbinte la atingere”, cu o temperatură de 40,6°C.

Ea a spus că părea să sufere de spasme stomacale și arăta „foarte, foarte obosit.”

Asistenta Philomena Adu-Boahen și-a amintit că Isaac era „puțin agitat” în acea dimineață, în timp ce paramedicul Laura Barry a spus că băiatul vomitase, plânsese toată ziua și prezenta semne de distonie.

Ea a confirmat temperatura de 40,6°C.

