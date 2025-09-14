Acuzații grave. Români cu dizabilități, nevoiți să aleagă între gradul de handicap sau permisul de conducere la reevaluare

14-09-2025 | 19:20
Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile pentru acordarea certificatului de handicap permanent va fi extinsă.

Cătălina Vieru,  Liliana Curea

Este nevoie de schimbări în condițiile în care controalele recente au descoperit nereguli în acordarea unor certificate.

Însă, reprezentanții persoanelor cu handicap spun că, la reevaluare, s-au făcut abuzuri și au fost reduse pe nedrept unele beneficii, chiar și în cazuri grave.

Sute de oameni cu deficiențe de auz, care au permis de conducere, au fost chemați la reevaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Unii spun că le-au fost tăiate documentele, în timp ce alții, cu dizabilități, s-au trezit că sunt puși să aleagă dacă își păstrează gradul de handicap sau permisul de conducere.

Oameni cu dizabilități ireversibile, chemați la reevaluare

În același timp, oameni care au dizabilități ireversibile sunt chemați la reevaluare. „Soțul meu, tetraplegie completă în urma unui accident de camion, a primit adresă de la DGASPC să se prezinte la reevaluare, dar nu poate fi transportat.” - scrie o femeie pe rețelele sociale.

Persoană cu handicap
Mai bine de un sfert dintre bucureștenii încadrați în grade de handicap nu au, în realitate, nicio dizabilitate

Daniela Tontsch, președintele Consiliului Național al Persoanelor cu Handicap: „Este inuman ceea ce se întâmplă și neconform cu ordinul dat, pentru că în ordin erau trecute doar anumite categorii de persoane cu dizabilități, nu toate.”

Reporter Știrile ProTV: În România sunt peste 900.000 de persoane cu handicap grav, accentuat și mediu. Indemnizațiile pentru ele au fost în luna august de aproape 600 de milioane de lei. Autoritățile spun că în urma controalelor au constatat că nu toate aceste persoane au afecțiuni grave.

În București, de exemplu, din 2083 de dosare reevaluate, 554 au fost găsite cu fraude și nereguli.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Sunt procente foarte mari, în unele județe 25%, 26% dintre dosarele verificate s-au dovedit a fi incomplete sau cu acordarea nejustificată a unor beneficii, dar vorbim pe de altă parte și de cazuri ale unor oameni care au fost nedreptățiți, în sensul că nu au primit beneficiile pe care le meritau.”

Oficialii vor ca lista afecțiunilor pentru care se acordă certificat permanent, la prima evaluare, să fie extinsă în cazul celor care au dizabilități ireversibile. Pentru alte patologii, în care nu există o îmbunătățire a stării de sănătate după 12 sau 24 de luni, certificatul permanent va fi acordat la a doua evaluare.

Un incendiu puternic a izbucnit la mansarda unui bloc din Constanța. Un bărbat a fost transportat de urgență la spital. VIDEO

E oficial. O categorie de părinți beneficiază de 8 zile de telemuncă. Camera Deputaților a adoptat noua lege
E oficial. O categorie de părinți beneficiază de 8 zile de telemuncă. Camera Deputaților a adoptat noua lege

Camera Deputaților a adoptat o lege prin care angajații cu copii în vârstă de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, primesc 8 zile pe lună de muncă de acasă sau telemuncă, cu excepția cazurilor în care natura muncii nu permite acest lucru.

Mai bine de un sfert dintre bucureștenii încadrați în grade de handicap nu au, în realitate, nicio dizabilitate
Mai bine de un sfert dintre bucureștenii încadrați în grade de handicap nu au, în realitate, nicio dizabilitate

Peste 26% din bucureștenii care au fost încadrați în grad de handicap numai în perioada aprilie-iunie 2025 nu au, de fapt, niciun fel de dizabilitate, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole.

Ministrul Muncii a anunțat revizuirea criteriilor pentru încadrarea în grad de handicap. Reforma vizează eliminarea fraudelor
Ministrul Muncii a anunțat revizuirea criteriilor pentru încadrarea în grad de handicap. Reforma vizează eliminarea fraudelor

Ministrul Muncii a anunțat că a fost pus în transparenţă proiectul de revizuire a criteriilor care stabilesc încadrarea în grad de handicap, el firmând că prin proiect, se elimină cât mai mult din fraudele care astăzi fac sistemul nedrept.

După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți
După ei, potopul. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor bat pasul pe loc, de un an. 400 de milioane de euro, pierduți

”După ei, potopul”- partea I. Trăim vremuri în care fiecare ploaie mai serioasă se transformă într-o calamitate de proporții istorice, care aduce cu ea aceeași întrebare: de ce nu am fost în stare să prevenim pierderile de vieți și pagubele?

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă
Informații oficiale despre drona rusească intrată pe teritoriul României. Armata explică de ce nu a fost doborâtă

Avioanele de luptă ale României au monitorizat fiecare clipă în care drona Rusiei a survolat sâmbătă seară teritoriul național, dar piloții au decis să nu deschid focul, din cauza ”riscurilor colaterale”. Drona a părăsit România după 50 de minute.

 

