Acuzații grave. Români cu dizabilități, nevoiți să aleagă între gradul de handicap sau permisul de conducere la reevaluare

Criteriile de evaluare a persoanelor cu dizabilități se modifică, iar lista afecțiunilor eligibile pentru acordarea certificatului de handicap permanent va fi extinsă.

Este nevoie de schimbări în condițiile în care controalele recente au descoperit nereguli în acordarea unor certificate.

Însă, reprezentanții persoanelor cu handicap spun că, la reevaluare, s-au făcut abuzuri și au fost reduse pe nedrept unele beneficii, chiar și în cazuri grave.

Sute de oameni cu deficiențe de auz, care au permis de conducere, au fost chemați la reevaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Unii spun că le-au fost tăiate documentele, în timp ce alții, cu dizabilități, s-au trezit că sunt puși să aleagă dacă își păstrează gradul de handicap sau permisul de conducere.

Oameni cu dizabilități ireversibile, chemați la reevaluare

În același timp, oameni care au dizabilități ireversibile sunt chemați la reevaluare. „Soțul meu, tetraplegie completă în urma unui accident de camion, a primit adresă de la DGASPC să se prezinte la reevaluare, dar nu poate fi transportat.” - scrie o femeie pe rețelele sociale.

Daniela Tontsch, președintele Consiliului Național al Persoanelor cu Handicap: „Este inuman ceea ce se întâmplă și neconform cu ordinul dat, pentru că în ordin erau trecute doar anumite categorii de persoane cu dizabilități, nu toate.”

Reporter Știrile ProTV: În România sunt peste 900.000 de persoane cu handicap grav, accentuat și mediu. Indemnizațiile pentru ele au fost în luna august de aproape 600 de milioane de lei. Autoritățile spun că în urma controalelor au constatat că nu toate aceste persoane au afecțiuni grave.

În București, de exemplu, din 2083 de dosare reevaluate, 554 au fost găsite cu fraude și nereguli.

Florin Manole, ministrul Muncii: „Sunt procente foarte mari, în unele județe 25%, 26% dintre dosarele verificate s-au dovedit a fi incomplete sau cu acordarea nejustificată a unor beneficii, dar vorbim pe de altă parte și de cazuri ale unor oameni care au fost nedreptățiți, în sensul că nu au primit beneficiile pe care le meritau.”

Oficialii vor ca lista afecțiunilor pentru care se acordă certificat permanent, la prima evaluare, să fie extinsă în cazul celor care au dizabilități ireversibile. Pentru alte patologii, în care nu există o îmbunătățire a stării de sănătate după 12 sau 24 de luni, certificatul permanent va fi acordat la a doua evaluare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













