Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți pentru a strânge fonduri pentru copiii cu dizabilități

Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți, ca să strângă bani pentru copiii cu dizabilități, din familii sărace. Impresionați de determinarea lui, oamenii au pus mână de la mână și au donat pentru cauza nobilă.

Adrian are 26 de ani și la mijlocul lunii august a pornit într-un traseu de alergare de 1.400 de km, pe Via Transilvanica.

În 23 de zile, a alergat din Putna până în Drobeta-Turnu Severin, ca să strângă donații pentru copiii sărmani și cu dizabilități.

Adrian Șovea: „La bază, am fost un copil vulnerabil. La doi ani am fost părăsit de propria mamă, am trăit într-o familie în care violența și scandalul erau la ordinea zilei, dar, cu timpul, m-am vindecat. Și mi-am dat seama că acesta este scopul meu: să-i vindec pe ceilalți, să-i ajut, să le ofer un exemplu că se poate.”

Impresionați de efortul tânărului care și-a postat călătoria pe rețelele sociale, oamenii au pus mână de la mână. Într-un final, s-au strâns 5.000 de euro.

Adrian Șovea: „Traseul a fost destul de solicitant. Am trecut prin munți, am trecut prin sate uitate de lume, dar am ales să merg până la capăt, indiferent că a fost foarte cald pe traseu, uneori a fost și ploaie. Simpatizăm cu orice copil vulnerabil. Au nevoie de noi.”

Banii strânși au mers către o fundație care oferă terapie pentru acești copii.

Diana Păiuș, director regional Fundația Bethany: „Au mare nevoie de terapie cognitivă pentru a ajunge să poată fi integrați atât în școală, cât și în comunitate și, mai târziu, în viață. Este pentru acele familii care nu ar putea să-și permită aceste terapii în particular. Avem, încă, listă de așteptare pe care nu reușim să o cuprindem. Și asta spune multe despre situația socială în care ne aflăm, în țară.”

