Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți pentru a strânge fonduri pentru copiii cu dizabilități

Stiri Diverse
09-09-2025 | 08:01
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr din Iași a alergat 1.400 de kilometri prin munți, ca să strângă bani pentru copiii cu dizabilități, din familii sărace. Impresionați de determinarea lui, oamenii au pus mână de la mână și au donat pentru cauza nobilă.

autor
Elena Bejinaru

Adrian are 26 de ani și la mijlocul lunii august a pornit într-un traseu de alergare de 1.400 de km, pe Via Transilvanica.

În 23 de zile, a alergat din Putna până în Drobeta-Turnu Severin, ca să strângă donații pentru copiii sărmani și cu dizabilități.

Adrian Șovea: „La bază, am fost un copil vulnerabil. La doi ani am fost părăsit de propria mamă, am trăit într-o familie în care violența și scandalul erau la ordinea zilei, dar, cu timpul, m-am vindecat. Și mi-am dat seama că acesta este scopul meu: să-i vindec pe ceilalți, să-i ajut, să le ofer un exemplu că se poate.”

Impresionați de efortul tânărului care și-a postat călătoria pe rețelele sociale, oamenii au pus mână de la mână. Într-un final, s-au strâns 5.000 de euro.

Citește și
oameni apa
Ce sumă a strâns Ungaria pentru victimele dezastrului de la Praid. Zeci de mii de mureșeni trăiesc cu apă doar din cisterne

Adrian Șovea: „Traseul a fost destul de solicitant. Am trecut prin munți, am trecut prin sate uitate de lume, dar am ales să merg până la capăt, indiferent că a fost foarte cald pe traseu, uneori a fost și ploaie. Simpatizăm cu orice copil vulnerabil. Au nevoie de noi.”

Banii strânși au mers către o fundație care oferă terapie pentru acești copii.

Diana Păiuș, director regional Fundația Bethany: „Au mare nevoie de terapie cognitivă pentru a ajunge să poată fi integrați atât în școală, cât și în comunitate și, mai târziu, în viață. Este pentru acele familii care nu ar putea să-și permită aceste terapii în particular. Avem, încă, listă de așteptare pe care nu reușim să o cuprindem. Și asta spune multe despre situația socială în care ne aflăm, în țară.”

Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, bani, donatii, alergare, copii cu dizabilitati,

Dată publicare: 09-09-2025 08:01

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
„Când vezi ce e acolo, ți se rupe sufletul”. Mobilizare generală pentru sinistrații din Broșteni. Oamenii ajută prin donații
Stiri actuale
„Când vezi ce e acolo, ți se rupe sufletul”. Mobilizare generală pentru sinistrații din Broșteni. Oamenii ajută prin donații

După dezastrul provocat de furia naturii, mulți oameni cu suflet au sărit în ajutorul semenilor care trec prin clipe grele.

Ce sumă a strâns Ungaria pentru victimele dezastrului de la Praid. Zeci de mii de mureșeni trăiesc cu apă doar din cisterne
Stiri actuale
Ce sumă a strâns Ungaria pentru victimele dezastrului de la Praid. Zeci de mii de mureșeni trăiesc cu apă doar din cisterne

În fața dezastrului de la Praid, un ajutor însemnat vine din Ungaria, unde s-au adunat din donații peste 150 de milioane de forinți pentru cei din zona afectată. Guvernul ungar a anunțat că va dubla suma, ceea ce înseamnă mai bine de 800.000 de euro.  

România, la coada clasamentului generozității. Țara noastră, pe ultimele locuri la donații și voluntariat
Stiri actuale
România, la coada clasamentului generozității. Țara noastră, pe ultimele locuri la donații și voluntariat

Românii sunt tot mai puțin generoși, potrivit Indexului Mondial al Generozității. De la un an la altul, donăm mai puțin și ajutăm mai rar oameni pe care nu-i cunoaștem.

Recomandări
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani
Stiri Politice
Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare
Stiri Justitie
Fostul șef adjunct al SIS din R. Moldova, audiat la DIICOT în dosarul de trădare. Riscă până la 20 de ani de închisoare

Un fost șef din Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova e transferat spre sediul DIICOT din Capitală, unde urmează să fie audiat.

Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Temperaturile rămân ridicate, dar încep ploile. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 - 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Septembrie 2025

46:26

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28