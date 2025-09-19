Salariile bugetarilor pun presiune uriașă pe bugetul României. Lefurile s-au triplat în ultimii 10 ani

19-09-2025 | 20:00
Salariile bugetarilor pun cea mai mare presiune pe bugetul României, arată un raport al Consiliului Concurenței. Creșterile din ultimii 10 ani au triplat lefurile din sectorul public, în timp ce diferențele față de privat rămân mari.

autor
Știrile PRO TV

Salariile bugetarilor pun cea mai mare presiune pe bugetul țării. Este concluzia unui raport recent al Consiliului Concurenței, care arată că, în ultimii zece ani, cheltuielile statului au explodat, iar cele mai mari sume s-au dus pe salariile din sectorul public, asistență socială și investiții. Diferențele față de sistemul privat rămân în continuare mari în aproape toate sectoarele de activitate.

Corespondent PROTV: „Potrivit raportului Consiliului Concurenței, lefurile bugetarilor au crescut cu peste 2 puncte procentuale din PIB — iar cele mari creșteri au venit după 2017.

În ultimii 10 ani, salariul mediu net în sectorul public aproape s-a triplat. De la 2.113 lei în 2015, la aproape 6.000 de lei anul trecut. Creșterile s-au menținut și în companiile private, însă angajatorii NU au putut oferi la fel de mult. În mediul privat, salariul mediu net ajungea anul trecut la 4.600 de lei, mai mic cu 1.200 de lei față de cel de la stat.

Dacă ne uităm și pe ramuri de activitate, cea mai mare diferență dintre stat și privat se vede în învățământ. Anul trecut, de exemplu, salariul mediu net ajungea la 5.840 de lei, cu 65% mai mult față de salariile din privat. Este adevărat, la stat funcționează cele mai multe școli și grădinițe. În sănătate, în schimb, diferențele sunt mai mici. Lefurile medicilor care lucrează în spitale publice sunt mai mari cu aproximativ 20 la sută față de veniturile specialiștilor din clinicile private.

Iar dacă vă întrebați cine sunt bugetarii cu cele mai mari salarii — datele INS arată că în top se află angajații din domeniul asigurărilor și fondurilor de pensii, cei din industria metalurgică sau cei din transportul maritim.

Și în mediul privat sunt angajați care câștigă foarte bine. Salariile medii nete depășesc 10.000 de lei în industria țițeiului, dar și în domenii precum IT-ul sau transportul aerian.”

Majorările salariale au fost oprite pentru moment, iar statul a tăiat unele sporuri, în încercarea de a reduce cheltuielile bugetare. Premierul Ilie Bolojan are în plan concedierea a peste 13.000 de angajați din primării și consilii județene, însă social-democrații se opun și cer plafonarea cheltuielilor cu salariile în funcție de bugetul fiecărei instituții.

Christian Nasulea, profesor de economie mondială: „Creșterea care ne-a adus în această situație în sectorul public este uriașă, este de 8,5 miliarde de dolari — undeva la 40 de miliarde de lei, ca să facem o conversie de genul acesta, reprezintă mult mai mult decât și-a asumase Guvernul la începutul guvernării, să reducă din deficit. Vorbea de 30 de miliarde de lei ca să intrăm în parametrii — dar ne trebuie mai mulți bani.”

În ultimii ani, o parte importantă din creșterea cheltuielilor statului vine din asistența socială — pensii, alocații și ajutoare — care a crescut cu 1,7 puncte procentuale din PIB. Și investițiile publice au urcat, cu 0,9 puncte, susținute în special din fonduri europene.

Sursa: Pro TV

Etichete: salarii, bugetari,

Dată publicare: 19-09-2025 18:59

