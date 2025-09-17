România, printre țările UE cu cea mai mare creștere a salariilor. Doar ungurii și bulgarii ne depășesc

România a înregistrat în acest an, una dintre cele mai mari creșteri, cu salarizarea angajaților.

Potrivit datelor Eurostat, costul orar al forţei de muncă, a crescut cu 10%, în al doilea trimestru, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

La nivel european, țara noastră este depășită la acest capitol, doar de Bulgaria, și Ungaria. La polul opus, cele mai mici creşteri. sunt în Franţa, în jur de un procent, și în Danemarca şi Malta.

La nivelul Uniunii, creşterea medie a costurilor cu salariile, a fost de 4%.

