Cele mai mari salarii din administrația publică locală, la PMB. Stelian Bujduveanu are 19.000 de lei în mână, lunar

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că angajații din Primăria Municipiului București beneficiază de cele mai mari salarii din administrația publică locală.

Potrivit lui Bujduveanu, un director din instituție încasează între 11.000 și 13.000 de lei net lunar, viceprimarii primesc 18.000 de lei, iar salariul primarului interimar ajunge la 19.000 de lei pe lună.

Bujduveanu a subliniat că salariile șefilor companiilor municipale au fost plafonate la nivelul viceprimarului Capitalei. „Înainte de această decizie, directorul companiei de transport public local câștiga 12.000 de euro lunar. La un moment dat am făcut o glumă și am zis: dacă știam că e așa, îmi dădeam demisia și mergeam într-o companie municipală”, a spus primarul interimar, în cadrul emisiunii Insider politic, transmite news.ro

El a explicat că majorările salariale din companiile municipale nu sunt justificate, deoarece acestea lucrează în regim de monopol, având contracte de delegare cu municipalitatea, ceea ce asigură venituri stabile indiferent de performanță. „Dacă erai o companie profitabilă care ieșea pe piața liberă și făceai venituri pentru municipiul București, total de acord. Dar în momentul în care tu ești într-un contract de delegare, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poți să-ți crești salariul”, a afirmat Bujduveanu.

Hotărâre de reducere

Primarul interimar a adăugat că a emis o hotărâre prin care a obligat reducerea salariilor directorilor de companii la nivelul viceprimarului Bucureștiului.

De asemenea, Bujduveanu a precizat că salariile în Primăria Capitalei sunt plafonate din 2018, iar în unele sectoare salariile șefilor de servicii au crescut datorită unor modificări ale grilelor salariale.

