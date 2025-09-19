Românii vor plăti mai mult pentru lemne în această iarnă. „Cam vreo 5-6 salarii mă costă”

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne vor da mai mult în această iarnă pentru căldură. Față de anul trecut, costurile vor crește în medie cu 200 de lei, dar suma se poate mări în funcție de numărul de camere.

În România sunt peste 3 milioane de gospodării care folosesc sobele cu lemne. În luna septembrie, cererea este mare.

Pentru sezonul de iarnă, o familie are nevoie, în medie, de aproximativ 7 metri cubi de lemne. Cantitatea poate fi mai mică dacă sunt temperaturi mai blânde, casa este bine izolată și se folosește un lemn cu putere calorică mare, cum ar fi fag, stejar ori carpen.

Client: „Îmi ajunge cam o iarnă întreagă pentru centrală și a costat undeva la 2.875 de lei.”

Claudiu Marcel Pop, Direcția Silvică Alba: „Prețurile nu au fost majorate față de anul trecut, cu excepția ajustării creșterii TVA-ului."

Prețurile lemnelor cresc din cauza TVA

Din cauza majorării valorii TVA-ului, anul acesta lemnele de foc vor fi mai scumpe. De pildă, pentru o familie care utilizează aproximativ 7 metri cubi de lemn pentru întreaga iarnă, impactul financiar este de 110–200 lei pe tot sezonul rece. Preț total cu TVA – 2.072 lei (7 metri cubi lemn foc).

Localnic: „În jur de 11-12 metri cubi. Cam vreo 5 - 6 salari mă costă.”

Ca să mai economisească, oamenii își sparg singuri lemnele. Alții s-au aprovizionat din timp, înaintea creșterii TVA.

Localnic: „Eu întotdeauna numai primăvara cumpăr, pentru că atunci e mai ieftin.”

Chiar și cu aceste creșteri, lemnele rămân o soluție accesibilă, având în vedere prețurile tot mai mari la gaz și electricitate.

Ovidiu Cârstoc – șef Direcția Silvică Târgu Jiu: „Este o cerere foarte mare, mult mai mare decât anul trecut din partea populației."

Romsilva a scos la vânzare, în acest an, aproape 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













