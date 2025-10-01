Cum se calculează indemnizația pentru creșterea copilului. Regiunea unde valoarea medie depășește 5.000 lei

Numărul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului a fost în august de 148.125 de persoane, în scădere cu 1.079 de beneficiari faţă de luna precedentă, conform Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

Indemnizaţiile pentru creşterea copilului plătite în luna august a.c. au însumat 544,48 milioane de lei, în creştere cu peste 1,96 milioane de lei faţă de iulie 2025, când au fost plătite indemnizaţii în valoare de 542,51 milioane de lei.

Suma medie plătită în august 2025 a fost de 3.675,83 lei, în creştere faţă de luna anterioară (3.636,07 lei).

Cei mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în Bucureşti, respectiv 18.456, precum şi în judeţele Cluj - 7.975, Timiş - 6.824, Iaşi - 6.844, Suceava - 6.264 şi Bihor - 5.391.

Numărul cel mai mic de beneficiari era în Tulcea - 881, Mehedinţi - 1.098, Covasna - 1.255, Brăila - 1.273, Ialomiţa - 1.310 şi Caraş-Severin - 1.347 de beneficiari.

Cea mai mare valoare medie plătită s-a înregistrat în Bucureşti (5.067,20 lei) şi în judeţele Cluj (4.518,89 lei), Ilfov (4.327,02) şi Timiş (4.159,90 lei).

Cine beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului și cum se calculează

Actul normativ care reglementează, în prezent, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

După modificări şi completări succesive, actul normativ menţionat reglementează următoarele: părinţii care, în ultimii 2 ani, anteriori naşterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor, până ce copiii împlinesc vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului este de 85% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori naşterii copilului, dar nu mai puţin de 2,5 ISR (adică 1.651 lei, valoare valabilă din 1 martie 2024) şi nu mai mult de 8.500 lei.

Începând cu 1 august 2025, asupra acestei indemnizaţii se reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%, care se aplică la sursă.

