Cum se calculează indemnizația pentru creșterea copilului. Regiunea unde valoarea medie depășește 5.000 lei

Stiri Sociale
01-10-2025 | 09:23
tata si copil
Shutterstock

Numărul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului a fost în august de 148.125 de persoane, în scădere cu 1.079 de beneficiari faţă de luna precedentă, conform Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

autor
Cristian Anton

Indemnizaţiile pentru creşterea copilului plătite în luna august a.c. au însumat 544,48 milioane de lei, în creştere cu peste 1,96 milioane de lei faţă de iulie 2025, când au fost plătite indemnizaţii în valoare de 542,51 milioane de lei.

Suma medie plătită în august 2025 a fost de 3.675,83 lei, în creştere faţă de luna anterioară (3.636,07 lei).

Cei mai mulţi beneficiari erau înregistraţi în Bucureşti, respectiv 18.456, precum şi în judeţele Cluj - 7.975, Timiş - 6.824, Iaşi - 6.844, Suceava - 6.264 şi Bihor - 5.391.

Numărul cel mai mic de beneficiari era în Tulcea - 881, Mehedinţi - 1.098, Covasna - 1.255, Brăila - 1.273, Ialomiţa - 1.310 şi Caraş-Severin - 1.347 de beneficiari.

Citește și
absolventi liceu
Ce ajutor de șomaj primesc absolvenții unei școli și pentru cât timp

Cea mai mare valoare medie plătită s-a înregistrat în Bucureşti (5.067,20 lei) şi în judeţele Cluj (4.518,89 lei), Ilfov (4.327,02) şi Timiş (4.159,90 lei).

Cine beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului și cum se calculează

Actul normativ care reglementează, în prezent, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010.

După modificări şi completări succesive, actul normativ menţionat reglementează următoarele: părinţii care, în ultimii 2 ani, anteriori naşterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor, până ce copiii împlinesc vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului este de 85% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori naşterii copilului, dar nu mai puţin de 2,5 ISR (adică 1.651 lei, valoare valabilă din 1 martie 2024) şi nu mai mult de 8.500 lei.

Începând cu 1 august 2025, asupra acestei indemnizaţii se reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%, care se aplică la sursă.

S-ar putea reduce perioada șomajului. Lumi diferite: Șomerii se plâng că nu găsesc de muncă, angajatorii caută oameni

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, judete, valoare, indemnizatie crestere copil,

Dată publicare: 01-10-2025 09:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Câți pensionari români primesc indemnizație socială
Stiri Sociale
Câți pensionari români primesc indemnizație socială

Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Ce ajutor de șomaj primesc absolvenții unei școli și pentru cât timp
Stiri Sociale
Ce ajutor de șomaj primesc absolvenții unei școli și pentru cât timp

Absolvenții în vârstă de minim 16 ani ai instituțiilor de învățământ vor primi timp de 6 luni o indemnizație de șomaj de 330 lei pe lună, dacă se înregistrează în maxim 60 de zile de la absolvire că sunt în căutarea unui loc de muncă.

Cătălin Predoiu: „Încasez o singură indemnizaţie lunară, aferentă funcţiei de ministru al Afacerilor Interne”
Stiri Politice
Cătălin Predoiu: „Încasez o singură indemnizaţie lunară, aferentă funcţiei de ministru al Afacerilor Interne”

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne și prim-vicepreședinte PNL, a declarat că încasează o singură indemnizație, cea de ministru, fără remunerații pentru funcțiile de vicepremier, premier interimar sau senator.

Aproape un milion de pensionari trăiesc din indemnizație socială. Agricultorii au pensii de doar 675 lei
Stiri Economice
Aproape un milion de pensionari trăiesc din indemnizație socială. Agricultorii au pensii de doar 675 lei

Un număr de 4.664.642 de pensionari era înregistrat în martie 2025 în România, similar cu cel din luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.758 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cum se întocmește dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap. Ce prevede legea
Stiri Sociale
Cum se întocmește dosarul pentru însoțitor persoană cu handicap. Ce prevede legea

Un adult care are handicap grav și are drept la asistent personal, care are și calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru a avea un însoțitor personal sau să primească o indemnizație de însoțitor pe numele lui.  

Recomandări
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Danemarca, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă
Stiri externe
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc în Danemarca, să pună la punct un plan important de securitate. Nicușor Dan participă

Uniunea Europeană pregătește un plan comun de securitate. 40 de lideri europeni se reunesc miercuri și joi în capitala daneză, pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28