Câți pensionari români primesc indemnizație socială

17-08-2025 | 17:16
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

autor
Cristian Anton

În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizaţiei suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cele mai mari valori au fost înregistrate în judeţele: Maramureş (de 626 lei), Hunedoara (602 lei), Bistriţa-Năsăud (596 lei), Prahova (593 lei) şi Cluj (592 lei).

Cei mai mulţi beneficiari ai acestei indemnizaţii erau în Bucureşti, respectiv 39.150, şi în judeţele Suceava (35.015 pensionari), Iaşi (31.386), Dolj (29.932) şi Prahova (28.017).

În ceea ce priveşte pensionarii agricultori, indemnizaţia socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 353 de lei, valoarea cea mai mare fiind înregistrată în judeţele Ilfov (481 lei), Hunedoara (460 lei) şi în Sectoarele 2 şi 5 ale Capitalei (448 lei, respectiv 431 lei).

Potrivit sursei citate, numărul cel mai mare de beneficiari din rândul pensionarilor agricultori se înregistra în judeţul Iaşi (5.539 persoane), urmat de judeţele Botoşani (5.167), Olt (4.238) Suceava (3.429) şi Vaslui (2.983).

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii, ale căror venituri din pensii şi indemnizaţii, cumulate, se situează sub valoarea de 1.281 de lei, încasează lunar această sumă, denumit "Indemnizaţie socială pentru pensionari", conform prevederilor Legii nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sursa: Agerpres

