OMS declară bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. Patru din 10 copii din România primesc pedepse fizice

Stiri Sociale
26-08-2025 | 19:32
×
Codul embed a fost copiat

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat bătăile aplicate copiilor o problemă de sănătate publică. OMS recunoaște că fenomenul a luat amploare, iar responsabilitatea stopării sale nu revine doar părinților, ci și autorităților.

autor
Larisa Antal

Deși pare greu de crezut, în România 4 din 10 copii primesc și astăzi palme sau îmbrânceli. Este un procent dublu față de media europeană, iar lipsa educației și mentalitatea conform căreia „bătaia e ruptă din rai” încă predomină în multe familii.

Pedepsele fizice nu țin cont de generație.

Tânăr: „Dacă nu făceam ce îmi spunea mama cu exactitate, mă mai amenința un pic, și dacă nu ascultam nici atunci, îmi mai dădea o palmă.”

Statistici îngrijorătoare

Potrivit Asociației Salvați Copiii, care monitorizează fenomenul de peste 25 de ani, patru din 10 copii din România sunt pedepsiți fizic de părinți.

Citește și
bataie tecuci
Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați

Reporter Știrile Pro TV: „Palmele date peste fund, peste obraz sau peste mâini sunt cel mai des folosite de părinți atunci când se supără pe copii. Alții aleg să ciupească sau să-și zdruncine mai tare copiii. Deși numărul părinților care fac acest lucru a scăzut în ultimele decenii, numărul celor care folosesc cureaua a crescut de la 13 la 15%.”

Dr. Laura Stanciu, medic specializat în psihiatrie pediatrică: „Problema pleacă de la ceea ce consideră părintele că e minor. Dacă consider că e minor, o să îl fac și astăzi, și mâine, și poimâine. Este foarte clar demonstrat că gesturile de violență care se întâmplă într-un mod constant și repetat sunt mult mai dăunătoare psihicului nostru decât dacă ar fi să primesc o singură bătaie în viață. Una semnificativă. Ajung să nu mă mai cred în stare de lucruri bune. Eu sunt un nimic.”

România are, de altfel, o relație specială cu bătaia, cu nenumărate expresii care diminuează gravitatea situației, cum ar fi „bătaia e ruptă din rai.”

Medicii, sociologii și psihologii au demonstrat că bătaia, sub orice formă, afectează grav copiii. În viața de adult, aceștia pot deveni mai predispuși la consum de alcool și droguri, la acte de violență, sau pot suferi de depresie și de anxietate.

Drept urmare, Organizația Mondială a Sănătății consideră fenomenul o problemă de sănătate publică, subliniind că schimbarea nu mai ține doar de părinți, ci implică și ajustări legislative.

Doi români au fost găsiți morți într-o groapă de gunoi din Spania. Autoritățile iau în calcul varianta crimei

Sursa: Pro TV

Etichete: OMS, copii, violenta,

Dată publicare: 26-08-2025 19:32

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Un sucevean beat și-a ucis bunicul vitreg și apoi a pornit un incendiu ca să ascundă fapta. Ce a arătat autopsia
Stiri Virale
Un sucevean beat și-a ucis bunicul vitreg și apoi a pornit un incendiu ca să ascundă fapta. Ce a arătat autopsia

Un sucevean de 28 de ani a fost arestat preventiv pentru omor, după ce, beat fiind, și-ar fi ucis în bătaie bunicul vitreg și a dat foc unei anexe a locuinței bărbatului.

Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați
Stiri Socante
Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați

Bătaie ca-n filme într-o benzinărie din Tecuci. Mai mulți bărbați au fost filmați de un trecător cu telefonul mobil în timpul încăierării.

Un român stabilit în Irlanda a luat la bătaie un șofer de autobuz. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l opri
Stiri externe
Un român stabilit în Irlanda a luat la bătaie un șofer de autobuz. Polițiștii au folosit spray lacrimogen pentru a-l opri

Un șofer de autobuz din Dublin a fost lovit cu pumnii și cu un obiect metalic de către un român pe o stradă din Dublin. Poliția a numit incidentul ca fiind unul „aleatoriu și neprovocat”, a relatat instanța.

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”
Stiri Justitie
Ministrul Justiției, despre protestul magistraților: „Cetăţeanul trebuie să fie respectat, Justiţia trebuie să funcţioneze”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că nu trebuie să se ajungă la un război între puterile statului, după ce judecătorii și procurorii au început să anunțe suspendarea activității din cauza proiectului de reformă în justiție promovat de Guvern.

Ministerul Educației a anunțat, cu șase zile înainte de sfârșitul verii, că angajații vor primi vouchere de vacanță pe 2025
Stiri Educatie
Ministerul Educației a anunțat, cu șase zile înainte de sfârșitul verii, că angajații vor primi vouchere de vacanță pe 2025

Un ordin de ministru prevede că și anul acesta angajații din sistemul de educație vor primi vouchere de vacanță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59