Potrivit unui comunicat de presă al primăriei, în centrul iniţiativei nu se află ora de limbă în sensul tradiţional al cuvântului, ci comunicarea naturală: copiii folosesc limba română în timp ce se joacă, discută şi creează, scrie Agerpres.

"Programul se desfăşoară cu sprijinul Primăriei Miercurea-Ciuc şi este implementat de Fundaţia 'Eszterlánc', sub îndrumarea profesională a învăţătoarei Kirmájer Enikő. Activităţile sunt susţinute de profesoara de dezvoltare lingvistică Oana Borviz, vorbitoare nativă de limba română, care face procesul de învăţare mai atractiv prin cântece, scenete de teatru, desen, fragmente de filme şi poveşti", se menţionează în comunicat.

Potrivit viceprimarului Sógor Enikő, dificultăţile întâmpinate de copiii vorbitori nativi de limba maghiară în învăţarea limbii române sunt cauzate, în primul rând, de lipsa unui mediu lingvistic natural.

"Este important să spunem acest lucru, deoarece tocmai acest aspect determină şi modul în care putem oferi un sprijin real. Competenţele de bază necesare învăţării unei limbi străine se dezvoltă cel mai uşor în copilăria timpurie - tot atunci se formează cel mai repede şi curajul de care copilul are nevoie pentru a folosi vocabularul şi cunoştinţele lingvistice pe care încă le dezvoltă. Tocmai de aceea administraţia locală sprijină acest program: pentru a compensa lipsa mediului lingvistic, acesta oferă un cadru şi metode ludice pentru învăţarea limbii", a declarat Sógor Enikő, citată în comunicatul de presă.

”Copiii participanți au povestit cu bucurie ce le place”

Aceasta a mai arătat că un element-cheie al programului este faptul că specialistul care conduce activităţile este vorbitor nativ de limba română şi comunică exclusiv în limba română cu copiii.

"Tocmai faptul că pot comunica cu cadrul didactic doar în limba română îi ajută foarte mult în procesul de învăţare: creează acea situaţie lingvistică reală în care vorbirea nu este o sarcină, ci o necesitate", a punctat Sógor Enikő.

În prezent, la program participă elevii din clasele a III-a şi a IV-a din zece clase: patru grupe de la Liceul de Arte "Nagy István" şi şase de la Şcoala Gimnazială "Petőfi Sándor".

În cadrul activităţilor desfăşurate săptămânal, accentul este pus pe utilizarea practică a limbii şi pe experienţe pozitive de învăţare.

"Faptul că această abordare este eficientă şi pentru copii este confirmat şi de propriile lor feedback-uri. La întâlnirea de informare care a marcat lansarea programului, copiii participanţi au povestit cu bucurie ce le place cel mai mult la activităţi: au menţionat în special jocurile, conversaţiile şi activităţile creative desfăşurate împreună, printre acestea numărându-se şi realizarea de postere", se mai menţionează în comunicatul de presă.

”Nu am ajuns încă la nivelul la care să poată spune oricând orice în limba română”

Coordonatoarea profesională a programului, Kirmájer Enikő, a arătat că experienţa anului şcolar precedent demonstrează că activităţile regulate au adus deja o îmbunătăţire vizibilă a cunoştinţelor de limba română ale copiilor.

"Nu am ajuns încă la nivelul la care să poată spune oricând orice în limba română, însă, analizând compunerile şi propoziţiile lor, observăm că se exprimă din ce în ce mai corect. În acelaşi timp, cel mai important lucru este motivaţia lor: ca învăţarea limbii române să devină ceva firesc pentru ei. Acest lucru este demonstrat şi de faptul că există copii care în clasa a II-a încă nu îndrăzneau să vorbească la ore, iar astăzi ridică mâna cu curaj şi participă la conversaţii", a declarat Kirmájer Enikő, citată în acelaşi comunicat de presă.

La rândul său, profesoara de dezvoltare lingvistică Oana Borviz a subliniat că învăţarea unei limbi este un proces de durată, motiv pentru care nu se poate aştepta ca, după unul sau doi ani, copiii să comunice cu încredere în limba română în orice situaţie.

"Activităţile regulate şi experienţiale pot crea însă baze lingvistice solide, pe care va fi mai uşor să se construiască ulterior. Prin urmare, scopul programului nu este de a înlocui predarea limbii române în şcoală, ci de a o completa. Pe baza experienţei acumulate până în prezent şi a cererii existente, administraţia locală intenţionează să extindă în continuare programul", se mai menţionează în comunicatul de presă.