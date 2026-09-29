Iar Volodimir Zelenski a avertizat că încă 10.000 de soldați nord-coreeni sunt aduși pe fronturile din Ucraina.

De luni, inclusiv azi-noapte, Rusia a lansat zeci de rachete și sute de drone asupra Kievului și a altor orașe ucrainene.

Bombardamentele rusești, desfășurate fără întrerupere, au ucis cel puțin șapte oameni și au rănit peste 80. Forțele ruse au lovit clădiri de locuințe, sedii de birouri, benzinării și centre de date din Kiev.

Alina Drobnitska, resident Kiev: ”Lucram când am auzit zgomotul și apoi... bubuitură. A fost atât de puternică, încât a spart geamurile și a răsturnat dulapuri și mese”.

Printre obiectivele lovite s-a aflat și o clădire a Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, situată în centrul Kievului.

Serhii Chalyi, jurnalist: ”Am văzut imediat oameni la ferestre, în timp ce fumul ieșea din clădire și totul ardea. Au rezistat mult timp. Din fericire, au ajuns echipele de salvare, au ridicat scările și i-au scos pe toți”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat atacurile rusești.

Volodimir Zelenski: ”Este încă un atac rusesc care scoate în evidență absurditatea războiului dus de Rusia și, mai larg, absurditatea Statului Rus. O altă dronă propulsată de rachetă a lovit o clădire a unui spital din Kiev. La Dnipro, o lovitură brutală a vizat un centru de afaceri, iar la Odesa, o clădire obișnuită de locuințe”.

Vladimir Putin susține că Ucraina plătește prețul pentru atacurile cu drone asupra rafinăriilor rusești.

Putin: ”Ucrainenii au început. Ne lovesc cu dronele peste tot. Putin mărește din nou armata Rusiei.Ei trebuie să simtă loviturile de ripostă ale Rusiei și să înțeleagă că niciun fel de provocare ori escaladare nu le va aduce rezultatul scontat”.

Și, în stilul cu care ne-a obișnuit Kremlinul, purtătorul de cuvânt al lui Putin a declarat că Rusia de fapt se... apără.

Dmitry Peskov: ”Trebuie să ne garantăm securitatea. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu își va permite să anunțe planuri pentru a da o lovitură devastatoare Rusiei în 40 de zile, așa cum s-a afirmat, de exemplu, de la Kiev”.

Pe front, însă, veștile nu sunt prea bune pentru Putin. Armata ucraineană a respins forțele ruse în apropiere de Lîman și a capturat peste 250 de militari ruși. Printre prizonieri sunt ofițeri, piloți și artileriști. Potrivit oficialilor ucraineni, operațiunea reprezintă a treia etapă a Operațiunii „Vivaldi”, o ofensivă pregătită în detaliu la Kiev, pentru a recâștiga inițiativa pe frontul din regiunea Donețk.