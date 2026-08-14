Ungurii scriu despre ”darul ascuns” al lui Sebastian Stan. ”Dumnezeu să-l binecuvânteze!”

Ungurii vorbesc în termeni elogioși despre actorul de origine română Sebastian Stan, despre care scriu că are un ”dar ascuns”, înțelege această artă precum puțini alții și consideră că se va afla printre nominalizații la Oscarurile din 2027.

Cine ar fi crezut acum puțin peste 10 ani că Sebastian Stan, care îl interpretează pe Soldatul Iernii sau pe Bucky Barnes, va avea cea mai palpitantă carieră dintre toți actorii Marvel? Actorul de origine română nu s-a limitat la repertoriul supereroilor, își alege rolurile cu îndrăzneală și se pare că puțini înțeleg profesia la fel de bine ca el. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe starul de 44 de ani! - se arată într-un articol publicat de publicația maghiară Index. Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, la Constanța, România. Copilăria sa a fost rapid sfâșiată de istorie. În timpul Revoluției Române, el și mama sa s-au mutat la Viena când el avea 8 ani, iar 4 ani mai târziu în Statele Unite. Până când a început liceul la New York, depășise deja mai multe granițe lingvistice și culturale. Actoria a fost parțial un refugiu pentru el. A studiat la Universitatea Rutgers și apoi a petrecut un an la Londra, la Teatrul Globe al lui Shakespeare.

Sebastian Stan vorbește rareori despre succes ca și cum ar fi doar o chestiune de talent sau noroc. El îl vede ca pe un proces. La Hollywood, a început cu roluri mici în filme și în televiziune, apoi a apărut ”Gossip Girl”, care l-a adus către un public mai larg. Dar adevăratul punct de cotitură a venit odată cu Marvel. În 2011, în ”Captain America: The First Avenger”, a intrat în acest univers fantastic în rolul lui Bucky Barnes, ceea ce avea să-i definească cariera timp de mai bine de un deceniu. Bucky a devenit Soldatul Iernii, unul dintre cele mai complexe personaje secundare ale Marvel. În același timp victimă, armă, prieten și erou care așteaptă răscumpărarea. Cameleonul cu o mie de fețe Darul special al lui Stan este că poate părea amenințător sau fragil în fața camerei chiar și atunci când nu se întâmplă nimic. Adesea își ascunde fața în loc să o arate. Această abilitate a funcționat și în filmele Marvel, dar a devenit clar în rolurile sale cu adevărat interesante că actorul nu vrea să joace doar ca imagine a unei francize.

Deja în rolul său secundar din ”I, Tonya”, a arătat că este atras de lumea personajelor dubioase din punct de vedere moral, greu de descifrat. Apoi a venit ”Fresh” în 2022 , în care a transformat inocența unei cunoștințe romantice într-un coșmar de o cu totul altă natură. Stan este eficient aici pentru că este capabil să treacă aproape imperceptibil de la o suprafață captivantă la un interior amenințător. Următorul său pas important a fost ”Pam & Tommy”, în care l-a interpretat pe starul rock Tommy Lee. Rolul a necesitat nu doar o transformare fizică, ci și o personalitate carismatică, infantilă, vulnerabilă și autodistructivă. A îndeplinit cu succes provocarea, iar interpretarea sa a fost nominalizată la Globul de Aur și la un premiu Emmy. A preluat un alt rol îndrăzneț în filmul lui Aaron Schimberg, „Un om diferit” , unde a interpretat un bărbat cu o deformare facială care aspiră să devină actor și care capătă o nouă înfățișare datorită unui tratament experimental. Cu toate acestea, noua față nu rezolvă problemele care sunt, de fapt, mult mai profunde. Portretizarea lui Stan este o realizare atât fizică, cât și psihologică.

În timp ce filmul disecă probleme legate de identitate, acceptare și autoidentitate, actorul plasează și natura propriei vedete într-o lumină ciudată. Transformarea sa a fost apreciată și de profesioniști, iar interpretarea sa a fost recunoscută cu un premiu Globul de Aur. Nu este o parodie a lui Trump Totuși, cea mai mare provocare de până acum a venit în 2024, când l-a interpretat pe tânărul Donald Trump în filmul „Ucenicul”. Directorul general al unui studio l-a sfătuit în mod specific să nu accepte rolul la o cină, deoarece și-ar „înstrăina publicul”. Stan a făcut pasul decisiv oricum, iar decizia a dat roade. A fost nominalizat la Globul de Aur și la Oscar pentru interpretarea sa. Vedeta nu căuta o caricatură a tânărului Trump, ci mai degrabă persoana care își dorea să devină. ”Poate că urăști comportamentul personajului tău, dar trebuie să înțelegi și să empatizezi cu persoana traumatizată pe care o interpretezi”, a declarat actorul într-un interviu. Deși Stan s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de rolul eroului clasic de la Hollywood, nu le-a întors spatele celor de la Marvel. A jucat în ”Thunderball” și va apărea în noul ”Avengers”, care va apărea în decembrie. În plus, pentru celălalt gigant al benzilor desenate, un film DC, își asumă și el un rol serios în ”Batman Part 2”, regizat de Matt Reeves. În mod ironic, ca personaj obișnuit al uneia dintre cele mai mari francize de la Hollywood, cele mai interesante capitole din cariera lui Stan sunt tocmai lucrările în care seamănă cel mai puțin cu el însuși. Acest paradox este întărit de următoarea sa mare aventură, ”Fjord”, regizat de Cristian Mungiu . Înapoi la rădăcini În filmul câștigător al marelui trofeu la Festivalul de Film de la Cannes din 2026, Stan interpretează rolul unui român care se mută în Norvegia cu familia sa, unde intră în conflict cu comunitatea locală și cu valori culturale diferite. Rolul are o semnificație personală deosebit de puternică pentru Stan, deoarece filmul i-a oferit oportunitatea de a se reconecta cu moștenirea sa românească. După Cannes, ”Fjord” a devenit un candidat timpuriu pentru sezonul Oscar 2027, așa că nimeni nu ar trebui să fie surprins dacă numele actorului se află din nou printre nominalizații la Oscar. Sebastian Stan nu este un actor interesant și captivant pentru că poate juca rolul lui Bucky Barnes, Donald Trump sau al unui actor cu o deformare facială. Mai degrabă, pentru că aceste roluri, oricât de diferite ar fi, duc la aceeași întrebare: ce rămâne dintr-o persoană atunci când imaginea pe care vrea să o arate lumii dispare? Cariera sa de până acum indică faptul că este interesat de această întrebare. Măștile nu îl ascund, ci mai degrabă îi arată diversitatea. Și cu cât își asumă mai multe chipuri, cu atât devine mai clar că transformarea constantă este singurul lucru în care este neclintit identic cu sine.

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