Incidentul fusese semnalat în timpul nopții prin 112 de un cetățean, care a relatat că după căderea obiectului a izbucnit un incendiu.

Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, iar MApN precizează că radarele nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României.

Echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații au ajuns la fața locului și au securizat perimetrul, urmând ca acestea să cerceteze fragmentele identificate.

O echipa specializată a MApN se va deplasa la locul incidentului pentru cercetarea zonei.

Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute.

Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile.