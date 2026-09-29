Nemulţumite de o nouă îngheţare a indicelui care serveşte la calcularea remuneraţiei de bază a funcţionarilor, anunţată la începutul lui septembrie de prim-ministru, sindicatele din sectorul public organizează peste 170 de manifestaţii în întreaga ţară pentru a cere condiţii salariale mai bune, relatează Agerpres, care citează AFP.

Sindicatele speră adune cât mai mulţi salariaţi din sectorul public posibil, pentru a influenţa procesul decizional al guvernului, dar şi pentru "a lansa un mesaj candidaţilor la prezidenţiale" chiar înainte de campania electorală, propice pentru critica lucrătorilor la stat, a declarat sindicalistul Laure Revel.

Pompierii, în prima linie a protestului

După o vară marcată de incendii istorice în care pompierii au fost puternic puşi la încercare, cei din urmă au decis să se adune în capitală pentru a se alătura restului salariaţilor de la stat. Între 5.000 şi 10.000 sunt aşteptaţi la protest, potrivit estimărilor autorităţilor.

Sindicatele vor milita pentru creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor din sectorul public, afectate de inflaţie şi de faptul că indicele aplicat salariilor nu a fost mărit în ultimii ani.

Sindicatele anunță o „zi neagră”

Sindicatul CGT a promis o "zi neagră" în sectorul public şi autorităţile se aşteaptă să vadă la proteste între 20.000 şi 40.000 de persoane, în afara pompierilor. Cel mai mare sindicat al profesorilor din şcolile primare se aşteaptă la o proporţie de 40% grevişti în rândul cadrelor didactice, a precizat acesta luni pentru AFP.

În acest timp, transporturile pe reţelele de cale ferată SNCF şi RATP nu vor fi perturbate decât punctual de grevă.

Revendicări privind salariile și condițiile de muncă

"Nu putem avea servicii publice de calitate dacă nu există condiţii de lucru de calitate: înseamnă să recunoşti munca depusă", a declarat secretarul general al CFDT, Marylise Léon, luni seară, pe canalul France 2.

Din 2017, salariaţii din sectorul public nu au beneficiat decât de două actualizări ale indicelui salarial, în valoare de circa 5% în total. Între timp, potrivit Institutului naţional de statistică francez (Insee), inflaţia cumulată din 2017 va atinge 24% la sfârşitul lui 2026.