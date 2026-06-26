Balazs Bus, fostul vicepreședinte al Fondului Cultural Național (NKA), a fost arestat pentru detunare de fonduri, scrie Hirado. Anchetatorii suspectează că peste 17 miliarde de forinți (48 milioane de euro) ar fi putut fi distribuiți ilegal prin intermediul a 1.079 de decizii de solicitare, începând cu decembrie 2024.

Un total de șase persoane au fost reținute în cadrul anchetei, inclusiv personal de conducere al NKA și al Managementului Național de Sprijin Cultural, precum și membri ai unui comitet decizional.

Toate persoanele implicate sunt suspectate de comiterea infracțiunii de deturnare frauduloasă, cauzând pierderi financiare deosebit de importante. Potrivit autorităților, exista riscul de evadare, disimulare, influențare a procedurilor și recidivă, motiv pentru care au solicitat arestarea lor, lucru pe care instanța l-a încuviințat.

Cea mai mare parte a finanțărilor NKA mergeau în Transilvania

NKA este principalul finanțator al maghiarilor din Transilvania care solicitau sprijin de la Budapesta pentru proiecte culturale, sportive, sociale etc. Într-o singură lună, de pildă, mai bine de jumătate din cele 2.000 de proiecte ale diasporei maghiare aprobate de NKA pentru o finanțare totală de 5 milioane de euro proveneau din Transilvania.

Banii oferiți de guvernul lui Viktor Orban au mers la proiecte precum ”dezvoltarea infrastructurii şi achiziţionarea de echipamente, realizarea operelor de artă plastică (statui, semne şi plăci comemorative), presa scrisă şi electronică de limbă maghiară, publicarea de cărţi, programe educaţionale, culturale şi de păstrare a tradiţiilor, evenimente, festivaluri, precum şi sprijinirea programelor comunităţilor din etnosporă, a programelor religioase, bisericeşti, pentru tineret şi sportive”.

În total, 1.922 de proiecte au primit finanțare la acea dată, din care 1.028 au provenit din Transilvania, 453 din Slovacia, 218 din Voivodina, 164 din Transcarpatia, 41 din Croaţia şi 18 din Slovenia.