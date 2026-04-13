Câştigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, Peter Magyar, a promis luni într-o conferinţă de presă la Budapesta că va face totul pentru a garanta o nouă eră în ţara sa, după 16 ani în care aceasta a fost condusă de Viktor Orban, transmit AFP, Reuters şi MTI.

Acesta l-a criticat dur pe Viktor Orban, afirmând printre altele că liderul Fidesz i-a trădat pe conaţionalii săi.

”Când Viktor Orban şi-a trădat ţara, el i-a trădat pe maghiarii din afara graniţelor Ungariei, pe maghiarii din Transilvania. Când l-a sprijinit pe candidatul George Simion la preşedinţia României, noi am decis să mergem la Oradea şi am făcut un milion de paşi pe jos, ne-am dus în cele mai mici oraşe din Ungaria şi Transilvania, la fraţii şi surorile noastre din afara graniţelor ţării”, a afirmat Peter Magyar.

”Poporul ungar nu a votat pentru o simplă schimbare a guvernului, dar pentru o schimbare completă a regimului”, a spus Magyar, adăugând că partidul Tisza, care a obţinut duminică o ”victorie decisivă şi covârşitoare”, a primit ”un mandat imens şi, odată cu el, o responsabilitate imensă”.

El i-a cerut preşedintelui ţării Tamas Sulyok, un apropiat al lui Viktor Orban, să convoace ”cât mai rapid posibil” noul parlament rezultat din alegerile desfăşurate duminică în Ungaria. Tamas Sulyok dispune de 30 de zile pentru a face acest lucru.

În aşteptarea deciziei acestuia, guvernul condus de Viktor Orban continuă să gestioneze problemele curente ale ţării.

În decembrie, parlamentul ungar a adoptat o lege ce face mai dificilă destituirea preşedintelui, al cărui mandat actual se încheia în 2030. Peter Magyar a menţionat că se aşteaptă ca perioada de tranziţie să fie cât mai scurtă şi a dat asigurări că viitorul guvern de la Budapesta îi va reprezenta pe toţi ungurii.

”Guvernul Tisza va fi o echipă şi îi va reprezenta pe toţi ungurii. Aceştia au votat pentru o schimbare completă de regim”, a spus liderul partidului Tisza.

El a mai menţionat că voturile exprimate în diaspora ar putea face ca acest partid să aibă în final 141 sau 142 de locuri din cele 199 ale parlamentului ungar.