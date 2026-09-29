Raportul ”Education at a Glance 2026 - EaG 2026”, realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi făcut public marţi, arată că România a făcut progrese în ceea ce priveşte procentul copiilor înscrişi într-o formă de învăţământ preşcolar, însă cifrele se menţin sub media ţărilor din OCDE, informează News.ro.

”Participarea la educaţia şi îngrijirea timpurie este o practică răspândită în rândul copiilor începând cu vârsta de 3 ani în toate ţările OCDE. În România, 76% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani şi vârsta de începere a învăţământului primar (6 ani în România) erau înscrişi în programe de educaţie şi îngrijire timpurie în 2024, o cifră sub media OCDE de 90%”, arată raportul OCDE.

România se situează pe ultimul lor între ţările analizate în raport în ceea ce priveşte copiii cu vârste mai mici de trei ani înscrişi într-un program în care beneficiază şi de îngrijire, şi de educaţie.

”Ratele de înscriere pentru copiii mai mici variază semnificativ între ţările OCDE. În România, 12% dintre copiii în vârstă de 2 ani sunt înscrişi în programe de dezvoltare educaţională timpurie care îndeplinesc criteriile Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei, combinând educaţia cu îngrijirea. Deşi această situaţie plasează România la coada clasamentului ţărilor OCDE pentru care există date disponibile, ea reprezintă o creştere de aproape 6 puncte procentuale faţă de 2015, indicând o îmbunătăţire a ratelor de înscriere”, arată documentul citat.