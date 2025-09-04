Cozi și scandal după ce Primăria Galați a descoperit că 30.000 de locuitori nu plătesc taxa de salubrizare. ”Păi, e frumos?”

Stiri Sociale
04-09-2025 | 13:15
×
Codul embed a fost copiat

Cozi, nervi și scandal la Direcția de Finanțe Locale a municipiului Galați. 17.000 de familii din oraș au fost somate de primărie să declare numărul real de persoane care locuiesc la fiecare adresă. Și să achite taxele datorate pe ultimii 3 ani.  

autor
Marius Grama

Măsura a fost luată după ce autoritățile locale au verificat situația cu asociațiile de proprietari și au constatat că 30.000 de locuitori nu își plătesc taxele de salubrizare și ecarisaj.

Câteva sute de oameni s-au așezat la cozi, chiar și cu doua ore înainte de a fi deschise birourile Direcției de Finanțe Locale din Galați.

Oamenii au primit acasă notificări prin care li se atrage atenița că trebuie să declare la Direcția Locală de Impozite numărul real de persoane care locuiesc în fiecare apartament. 17.000 de plicuri au ajuns la familiile bănuite.

Bărbat: ”Ne-au trimis hârtie că n-au ce face. Să ne chinuie pe drumuri”.

Citește și
crima galati
Bărbat din Galați, ucis cu cruzime de soție. S-ar fi luat la ceartă când se pregăteau de un parastas

După câteva ore de stat la coadă, oamenii au început să cedeze.

Femeie: ”Dacă nu venim în 15 zile cu actele, primim amendă. Păi, e frumos?”.

Bărbat: ”Îi înjur pe urmă și nu-i bine! Nu, nu, îi injur tare!”.

Primăria Galați a pierdut 15 milioane de lei din această cauză

Sumele pe care primăria din Galați speră să le recupereze sunt foarte mari. Taxa de salubritate, care a fost introdusă în 2023, este de 170 de lei pentru fiecare persoană, majoră sau minoră.

Daniel Stadoleanu, directorul Direcției de Impozite și Taxe Galați: ”Urmare a acestei verificări încrucișate au rezultat niște diferențe: aproximativ 30.000 de persoane nu sunt înregistrate la taxa de salubrizare, respectiv nu plătesc către bugetul local. Estimăm 6 milioane pentru fiecare an în parte. În total, între 12 și 15 milioane”.

Cei care nu au plătit această taxă vor fi nevoiți să achite și majorări de întârziere de 1% pe lună. Declarațiile și datoriile vizate de primărie pot fi depuse și plătite online sau prin poștă.

Incendiu puternic la un punct de lucru din Galați. Flăcările au cuprins barăci în care au stat muncitorii tunelului feroviar

Sursa: Pro TV

Etichete: taxa, galati, scandal, cozi, salubrizare,

Dată publicare: 04-09-2025 13:12

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Petrecere de logodnă, oprită de un incendiu, în Galați. Ce au făcut invitații când au văzut focul
Stiri actuale
Petrecere de logodnă, oprită de un incendiu, în Galați. Ce au făcut invitații când au văzut focul

O petrecere de logodnă din Galați a fost întreruptă de un incendiu. Patruzeci de invitați se aflau în restaurantul al cărui foișor a izbucnit în flăcări.

Bărbat din Galați, ucis cu cruzime de soție. S-ar fi luat la ceartă când se pregăteau de un parastas
Stiri actuale
Bărbat din Galați, ucis cu cruzime de soție. S-ar fi luat la ceartă când se pregăteau de un parastas

Crimă într-o familie din județul Galați. Un bărbat de 56 de ani a fost ucis de soție care l-a înjunghiat după o ceartă.

Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului
Stiri actuale
Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului

Un șofer neatent a fost filmat pe Drumul Național 25, în județul Galați, în timp ce, într-o curbă ușoară, intră pe contrasens și acroșează o altă mașină, care este răsucită în urma impactului.

O femeie din Galați a fost arestată, după ce și-a înjunghiat soțul în piept. Bărbatul are nevoie de 14 zile de îngrijiri
Stiri Virale
O femeie din Galați a fost arestată, după ce și-a înjunghiat soțul în piept. Bărbatul are nevoie de 14 zile de îngrijiri

O femeie din județul Galați a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată că a încercat să își omoare soțul, potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați.

Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore
Stiri Justitie
Un procuror din Galați a fost trimis în judecată pentru falsificarea probelor într-un dosar de viol asupra unei minore

Procurorul Nicolae Valerian Cuzi de la Parchetul Judecătoriei Galați a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, fiind acuzat că a distrus declarația prin care un preot recunoștea că și-a violat în mod repetat eleva de 15 ani.

Recomandări
Sindicatele din administrația publică anunță declanșarea unor proteste masive în România, urmate de o grevă generală
Stiri Sociale
Sindicatele din administrația publică anunță declanșarea unor proteste masive în România, urmate de o grevă generală

Șapte organizații sindicale din administrația publică anunță declanșarea unor acțiuni comune de protest ”împotriva politicilor sociale și economice” promovate de Guvernul României în sectorul de activitate „Administrație publică”.

Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort
Stiri actuale
Descoperiri șoc la Maternitatea din Sibiu, după ce o femeie de 33 de ani a murit în urma unui avort

Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort.

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Septembrie 2025

46:01

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
3 Septembrie 2025

01:32:01

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28