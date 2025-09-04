Cozi și scandal după ce Primăria Galați a descoperit că 30.000 de locuitori nu plătesc taxa de salubrizare. ”Păi, e frumos?”

Cozi, nervi și scandal la Direcția de Finanțe Locale a municipiului Galați. 17.000 de familii din oraș au fost somate de primărie să declare numărul real de persoane care locuiesc la fiecare adresă. Și să achite taxele datorate pe ultimii 3 ani.

Măsura a fost luată după ce autoritățile locale au verificat situația cu asociațiile de proprietari și au constatat că 30.000 de locuitori nu își plătesc taxele de salubrizare și ecarisaj.

Câteva sute de oameni s-au așezat la cozi, chiar și cu doua ore înainte de a fi deschise birourile Direcției de Finanțe Locale din Galați.

Oamenii au primit acasă notificări prin care li se atrage atenița că trebuie să declare la Direcția Locală de Impozite numărul real de persoane care locuiesc în fiecare apartament. 17.000 de plicuri au ajuns la familiile bănuite.

Bărbat: ”Ne-au trimis hârtie că n-au ce face. Să ne chinuie pe drumuri”.

După câteva ore de stat la coadă, oamenii au început să cedeze.

Femeie: ”Dacă nu venim în 15 zile cu actele, primim amendă. Păi, e frumos?”.

Bărbat: ”Îi înjur pe urmă și nu-i bine! Nu, nu, îi injur tare!”.

Primăria Galați a pierdut 15 milioane de lei din această cauză

Sumele pe care primăria din Galați speră să le recupereze sunt foarte mari. Taxa de salubritate, care a fost introdusă în 2023, este de 170 de lei pentru fiecare persoană, majoră sau minoră.

Daniel Stadoleanu, directorul Direcției de Impozite și Taxe Galați: ”Urmare a acestei verificări încrucișate au rezultat niște diferențe: aproximativ 30.000 de persoane nu sunt înregistrate la taxa de salubrizare, respectiv nu plătesc către bugetul local. Estimăm 6 milioane pentru fiecare an în parte. În total, între 12 și 15 milioane”.

Cei care nu au plătit această taxă vor fi nevoiți să achite și majorări de întârziere de 1% pe lună. Declarațiile și datoriile vizate de primărie pot fi depuse și plătite online sau prin poștă.

