Incendiu puternic la un punct de lucru din Galați. Flăcările au cuprins barăci în care au stat muncitorii tunelului feroviar

03-09-2025 | 18:08
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la un punct de lucru al companiei care se ocupa de întreținerea tunelului feroviar din Galați.

Dan Cucu

Flăcările au cuprins barăcile din lemn în care, potrivit autorităților, au fost cazați muncitorii care au lucrat la proiectul tunelului.

Pompierii au stins focul înainte să se extindă la alte construcții din zonă.

Incendiul ar fi izbucnit din cauza unor persoane fără adăpost care au aprins deșeuri într-una dintre barăcile abandonate. Nu au fost victime.

