Petrecere de logodnă oprită de un incendiu, în Galați. Ce au făcut invitații când au văzut focul

O petrecere de logodnă din Galați a fost întreruptă de un incendiu. Patruzeci de invitați se aflau în restaurantul al cărui foișor a izbucnit în flăcări.

La scurt timp, vâlvătaia a ajuns și la clădire.

Oamenii au ieșit rapid din local și au sunat la 112. Mai multe echipaje de salvatori au intervenit și au încercat să țină incendiul sub control astfel încât să nu se extindă și mai mult.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Acum, pompierii încearcă să afle de la ce a pornit focul.

