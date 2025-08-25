Paradă moto impresionantă pe străzile din Galați. Mesajul transmis de la malul Dunării pentru participanții la trafic

Spectacol de sunet și adrenalină la Galați. Zeci de motocicliști din toată țara au venit la malul Dunării și au organizat o paradă impresionantă pe străzile din oraș.

Cu motoare de toate felurile, participanții și-au etalat cu mândrie bijuteriile pe două roți.

S-au turat motoarele pe străzile din Galați, iar pasionații sau simplii trecători au admirat cu plăcere parada pe două roți. Însă cea mai mare bucurie a fost de partea motocicliștilor.

La paradă s-au prezentat iubitorii de adrenalină de peste tot. Au transmis și un mesaj - responsabilitatea în trafic este cea mai importantă.

Motociclist: De la Baia Mare până la Constanța, de la București, Craiova, Satu Mare, Republica Moldova, au venit de peste tot.

Reporter: Ce înseamnă să faceți parte din comunitatea de motocicliști?

Motociclist: Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm. Din păcate participanții la trafic, dar și motocicliștii, unii dintre ei, nu sunt foarte atenți, iar pe motor n-ai decât două petice care au contact cu asfaltul, dacă nu ești foarte atent și dacă nu prevezi ce se poate întâmpla-n jurul tău se pot întâmpla evenimente nefericite.

Reporter: Cum a fost vara asta?

Motociclist: A fost plină, am fost prin tot felul de locuri, prin Harghita, prin Transilvania, ne-am plimbat. E pregătită infrastructura românească pentru motociclete? A început să fie mai bine, a început să fie drumurile mai bune dar încă mai de mult de lucru. Mai e de lucrat la atenția șoferilor, la disciplina-n trafic.

Parada motocicliștilor a fost organizată în cadrul Danube Rock Festival, care s-a încheiat duminică.

