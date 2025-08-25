Paradă moto impresionantă pe străzile din Galați. Mesajul transmis de la malul Dunării pentru participanții la trafic

Stiri Diverse
25-08-2025 | 08:31
Spectacol de sunet și adrenalină la Galați. Zeci de motocicliști din toată țara au venit la malul Dunării și au organizat o paradă impresionantă pe străzile din oraș.

Dan Cucu

Cu motoare de toate felurile, participanții și-au etalat cu mândrie bijuteriile pe două roți.

S-au turat motoarele pe străzile din Galați, iar pasionații sau simplii trecători au admirat cu plăcere parada pe două roți. Însă cea mai mare bucurie a fost de partea motocicliștilor.

La paradă s-au prezentat iubitorii de adrenalină de peste tot. Au transmis și un mesaj - responsabilitatea în trafic este cea mai importantă.

Motociclist: De la Baia Mare până la Constanța, de la București, Craiova, Satu Mare, Republica Moldova, au venit de peste tot.
Reporter: Ce înseamnă să faceți parte din comunitatea de motocicliști?
Motociclist: Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm. Din păcate participanții la trafic, dar și motocicliștii, unii dintre ei, nu sunt foarte atenți, iar pe motor n-ai decât două petice care au contact cu asfaltul, dacă nu ești foarte atent și dacă nu prevezi ce se poate întâmpla-n jurul tău se pot întâmpla evenimente nefericite.

Motociclete
Tot mai mulți români renunță la mașini pentru motociclete. Cele până în 125 cc pot fi conduse și cu permis categoria B

Reporter: Cum a fost vara asta?
Motociclist: A fost plină, am fost prin tot felul de locuri, prin Harghita, prin Transilvania, ne-am plimbat. E pregătită infrastructura românească pentru motociclete? A început să fie mai bine, a început să fie drumurile mai bune dar încă mai de mult de lucru. Mai e de lucrat la atenția șoferilor, la disciplina-n trafic.

Parada motocicliștilor a fost organizată în cadrul Danube Rock Festival, care s-a încheiat duminică.

25-08-2025 08:31

